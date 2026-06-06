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Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber
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Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

İngiliz ekonomist Timothy Ash, ABD'nin Türkiye'ye F-35 kapılarını kapatmasının ardından yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı.

#1
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack'ın, Türkiye'nin birkaç ay içerisinde F-35 programına dahil edilebileceğini söylemesi ABD'de tartışmalara neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün mevcut yasalar nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

#2
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019 yılında F-35 savaş uçağı programından çıkartılmıştı.

#3
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye'nin daha öncesinde F-35 programında yer aldığını hatırlatarak, "Bunları alamıyor olmalarının nedeni, Ruslardan S-400 sistemini satın almış olmaları" dedi.

#4
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

Rubio, Türkiye'ye yönelik yaptırımın devam ettiğini belirtti ve durumun yasalar tarafından düzenlediğini söyledi.

#5
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

Rubio'nun sözlerini alıntılayrak bir değerlendirmede bulunan İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Rubio'nun sözleri Türkiye için iyi haber, çünkü F35 para israfı. Kaan ve Kızılelma devreye girene kadar kısa vadeli çözüm olarak Eurofighter kullanmak daha iyi. Yakın gelecekteki uçaklar insansız savaş uçakları olmalı.

#6
Foto - Timothy Ash'ten Türkiye'ye ezber bozan F-35 uyarısı: Bu aslında sizin için iyi haber

Türkçe'deki Kızılelma kavramını çok seviyorum; rüya gibi görünen, ulaşılmaz gibi duran bir şeyin fikri, ama aslında savaş uçaklarının geleceği Baykar tarafından hayata geçiriliyor. İngilizler Tempest ile zaman kaybediyor. Kızılelma muhtemelen fırtınayı aşacak" dedi.

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