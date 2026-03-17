  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de küresel ticarette rekor artış! İhracatın yüzde 30’u yabancı sermayeden İran’dan Hürmüz Boğazı kararı: Hangi ülkelerin gemilerine geçiş izni var? Türk gemileri için kritik durum! Yaban hayvanları için 13 kilometre aştı! Dondurucu soğukta insanlık dersi Hurdacı kadının hassasiyeti gözleri yaşarttı! Belediye kartını bakın ne yaptı Her dediği çıkıyordu! “Süper Bilgisayar”dan Liverpool-Galatasaray maçı için olay tahmin Dünya yansa umurlarında değil: 60 milyar dolarlık satış yaptılar! Dolandırıcılardan yeni tuzak! Mecbur kalmadıkça QR kod kullanmayın İran ile ABD kapalı kapılar ardında mı görüşüyor? Dışişleri Bakanı Erakçi’den flaş açıklama Türkiye’nin İHA yapmayı öğrettiği ülkeden şaşırtan hamle! “Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz” diyerek harekete geçtiler Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yaban hayvanları için 13 kilometre aştı! Dondurucu soğukta insanlık dersi
Yaban hayvanları için 13 kilometre aştı! Dondurucu soğukta insanlık dersi

Erzurum’da ilkbahara rağmen etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaban hayatı zorlarken, bir vatandaş atlı kızakla kilometrelerce yol giderek hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

#1
Takvimler ilkbaharı gösterse de Erzurum’da kış şartları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

#2
Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum’da yaban hayat unutulmadı. Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan ve özel bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Muhammed Aydın, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Araçların ulaşamadığı yaklaşık 12-13 kilometre mesafedeki araziye atlı kızakla giden Aydın, farklı noktalara ot, yem, buğday ve ekmek bırakarak yaban hayvanlarını besledi. Bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini ifade eden Aydın, arazide kar kalınlığının çok fazla olduğunu söyledi. Yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiğini anlatan Aydın, “Yabani hayvanları beslemek için mahallemizin yaklaşık 12-13 kilometre uzağındaki kırsal alana atlı kızağımla ulaştım. Alanlara, ot, yem ve ekmek parçaları bıraktım. Malum Erzurum’da kış uzadı, kar da fazla yağdı. Bu yüzden yaban hayvanlarını da düşünmek gerekiyor” dedi.

#3
İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, “Elimizden geldiğince yaban hayvanlarını düşünmeye çalışıyoruz. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur. Bu vesileyle herkesi de yaban hayvanlarına yardımcı olmaya davet ediyorum. Sonuçta bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

#4
Aydın, vatandaşları da yaban hayata destek olmaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23