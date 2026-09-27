Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar
Yılların savaş tahribatından kurtulmaya çalışan Suriye, ekonomisini yeniden inşa etmek için radikal bir kararla Türkiye'nin organize sanayi bölgesi (OSB) modelini resmi olarak rehber aldığını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026'da konuşan Suriyeli yetkili Ali Alhamad, Baas rejiminden kalma tüm yabancı yatırımcı düşmanı engelleyici kanunların temizlendiğini ve Türk iş insanları için kapıların sonuna kadar açıldığını belirtti. Rakka, Halep ve İdlib başta olmak üzere hayata geçirilecek yeni sanayi bölgeleriyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin devasa bir ivme kazanması bekleniyor.