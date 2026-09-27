Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Geçmiş dönemden kalan bürokratik engellerin ve kısıtlayıcı mevzuatın kaldırılması için kapsamlı bir reform süreci başlatıldığını dile getiren Alhamad, "Meseleyi biliyorsunuz, eski rejim döneminde birçok engelleyici kanun konulmuştu. Yatırımcıların Suriye'ye girmesine müsaade edilmemişti. Ancak şu anda yatırımcılara destek olacak çok sayıda kanun hazırlığı var ve bizim için en yakın ülke de Türkiye'dir. Bizim heyecanımız ve planımız var. Hem birlikte yatırım yapabileceğiz hem de Türk yatırımcılar kendileri projeleri dahilinde yatırım yapabilecekler." ifadelerini kullandı.