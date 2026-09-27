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Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

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Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Yılların savaş tahribatından kurtulmaya çalışan Suriye, ekonomisini yeniden inşa etmek için radikal bir kararla Türkiye'nin organize sanayi bölgesi (OSB) modelini resmi olarak rehber aldığını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026'da konuşan Suriyeli yetkili Ali Alhamad, Baas rejiminden kalma tüm yabancı yatırımcı düşmanı engelleyici kanunların temizlendiğini ve Türk iş insanları için kapıların sonuna kadar açıldığını belirtti. Rakka, Halep ve İdlib başta olmak üzere hayata geçirilecek yeni sanayi bölgeleriyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin devasa bir ivme kazanması bekleniyor.

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Foto - Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, farklı sektörlerden üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları İstanbul'da buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda, 18 farklı sektörden 369 firmanın katılımıyla düzenleniyor. Fuar kapsamında konuşan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı Sanayi ve Zanaat Bölgeleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Ali Alhamad, savaş sonrası toparlanma sürecinde Türk yatırımcıların kritik bir rol oynayacağını belirterek, ülkede hayata geçirilecek yeni sanayi bölgeleri, hukuki reformlar ve altyapı projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Geçmiş dönemden kalan bürokratik engellerin ve kısıtlayıcı mevzuatın kaldırılması için kapsamlı bir reform süreci başlatıldığını dile getiren Alhamad, "Meseleyi biliyorsunuz, eski rejim döneminde birçok engelleyici kanun konulmuştu. Yatırımcıların Suriye'ye girmesine müsaade edilmemişti. Ancak şu anda yatırımcılara destek olacak çok sayıda kanun hazırlığı var ve bizim için en yakın ülke de Türkiye'dir. Bizim heyecanımız ve planımız var. Hem birlikte yatırım yapabileceğiz hem de Türk yatırımcılar kendileri projeleri dahilinde yatırım yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

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Foto - Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Savaş dönemi boyunca ağır hasar gören enerji ve ulaşım ağlarının rehabilitasyonuna öncelik verildiğini aktaran Alhamad, altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından Türk iş insanları ile Suriyeli girişimciler arasında kurulacak köprü yatırımlar sayesinde hem bölge ekonomisinin canlanacağını hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanacağını söyledi. Alhamad, ülkenin 14 yıllık zorlu bir savaş sürecinden çıktığını hatırlatarak, son 2 yıldır bölgede güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini, mevcut endişeleri ve sıkıntıları adım adım çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

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Foto - Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Zamanla sağlanacak güvenli ortamın hem Suriyeliler hem de Türk yatırımcılar için büyük bir fırsat penceresi açacağına dikkati çeken Alhamad, bir zamanlar Türkiye'ye sığınmış Suriyelilerin de kendi ülkelerindeki ticari faaliyetlerde köprü görevi görerek bu sürecin başarısında kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

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Foto - Çok düşünüp karar verdiler! Küllerinden Türk modeliyle doğacaklar

Alhamad, Türk yatırımcıların halihazırda başta tekstil olmak üzere birçok sektörde altyapı ve pazar araştırması yaptığını kaydederek, girişimciler için kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ve her sektörde büyük fırsatlar sunulduğunu söyledi. Türkiye'nin organize sanayi bölgesi (OSB) modelini örnek alarak Rakka, Halep ve İdlib başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sanayi bölgeleri ile altyapı tesisleri kurmayı hedeflediklerini ifade eden Alhamad, mevcut 173 noktaya ilave edilecek OSB'ler ile toplamda 380 bölgeye ulaşmak istediklerini ve bu doğrultuda planlanan ilk OSB'lerin 1-2 yıl içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

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