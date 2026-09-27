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JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

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JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

Manisa'da 2015 yılında yol kenarında ölü bulunan Meral Babacan'ın aydınlatılamayan cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yıllar sonra olay yerindeki tek bir plastik parçayı yeniden incelemesiyle sinema filmlerini aratmayacak şekilde çözüldü. Parçanın bir otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğunu tespit eden ekipler, titiz kamera ve mesafe analizleriyle aracın izini sürerek o tarihte direksiyonda olan şüpheli R.Ç.'yi yakalayıp tutukladı.

#1
Foto - JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Meral Babacan'ın cesedi, 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde bulundu. Olayın faili o dönemde belirlenemedi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden incelemeye aldı.

#2
Foto - JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

Olay yerinde bulunan plastik parçayı inceleyen ekipler, bunun belirli bir marka ve model otomobilin yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti. Ardından olay gününe ait kamera kayıtları, zaman ve mesafe ölçümleriyle yeniden incelendi.

#3
Foto - JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

İncelemede Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü doğrulandı. Ayna çerçevesiyle uyumlu bir otomobilin de olay saatinde bölgeden geçtiği belirlendi. Aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığını tespit etti. Aracın mevcut sahibiyle yapılan görüşmede yan aynanın geçmişte değiştirildiği doğrulandı.

#4
Foto - JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü

Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakanlık, çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü bildirdi.

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