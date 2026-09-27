JASAT’ın operasyonu her şeyi değiştirdi! 11 yıllık cinayet ayna çerçevesiyle çözüldü
Manisa'da 2015 yılında yol kenarında ölü bulunan Meral Babacan'ın aydınlatılamayan cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yıllar sonra olay yerindeki tek bir plastik parçayı yeniden incelemesiyle sinema filmlerini aratmayacak şekilde çözüldü. Parçanın bir otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğunu tespit eden ekipler, titiz kamera ve mesafe analizleriyle aracın izini sürerek o tarihte direksiyonda olan şüpheli R.Ç.'yi yakalayıp tutukladı.