Palamut seven de sevmeyen de bunu deniyor! Bir kez tadan müdavimi oluyor

Trabzon usulü palamut ekşilisinin içerisinde maydanoz, domates, biber, soğan, patates ve sarımsağın yanı sıra sıvı yağ ve tereyağı bulunduğunu anlatan Bayram, "Palamut ekşilisi, bizim Trabzon usulüyle şöyle yapılır. İçerisinde, en sondan başlıyorum; maydanoz, domates, biber, soğan, patates, sarımsak, biraz sıvı yağ ve biraz tereyağı bulunur. Balık, bu malzemelerin ortasında kalacak şekilde yerleştirilir. Maydanozu biz hep sonradan atarız çünkü maydanozun pişme süresi daha hızlıdır. En geç pişecek olanlar tepsinin en altında durur. En erken pişecek olanlar yukarıya doğru yavaş yavaş dizilir. O şekilde üzeri kapatılır. Tuzu en sonunda, yağı ilave edilir. Piştikten sonra tercihe göre üzerine limon dilimlenir" dedi. Trabzon'da son yıllarda balık tüketiminin de arttığını belirten Bayram, kentin balık tüketimi açısından iyi bir noktaya geldiğini sözlerine ekledi.