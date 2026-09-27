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Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

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Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

Antalya'da motosikletiyle kuryeliğe başladığı ilk folklifte çarparak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, arkadaşları ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

Kaza, Manavgat'ın Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in (17) kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı.

#2
Foto - Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

KAHREDEN ÖLÜM Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi.

#3
Foto - Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#4
Foto - Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

15 GÜNLÜĞÜNE GİRMİŞ... Bugün, Manavgat ilçesi Sarılar Mazarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Söyler son yolculuğuna uğurlandı.

#5
Foto - Para biriktirmek için kurye olmuştu: İlk üş gününde korkunç kaza!

Öte yandan, Yiğit Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezinde eğitim görüp daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para kazanmak için kuryeliğe girdiği ve ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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