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Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 il için sarı kod yayınladı. İstanbul dahil bir çok bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor.

#1
Foto - Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

14 İLDE SARI ALARM Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı verildi.

#4
Foto - Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

SICAKLIK AZALACAK Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meterolojiden 14 il için sarı alarm: Çok kuvvetli geliyor!

RÜZGAR SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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