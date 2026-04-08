'Verin biz yapalım' diyorlardı! Güney Koreliler aniden Türkiye'ye gelip dev bir anlaşma yaptı

Söz konusu proje ile ASPİLSAN Enerji, yerli üretim ve ileri mühendislik kabiliyetlerini daha da güçlendirirken; Top Material proje kapsamında teknoloji transferi ve üretim hattı kurulumu süreçlerinde katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda anlaşma, ASPİLSAN Enerji ile Top Material arasında 2021 yılından bu yana devam eden iş birliğinin stratejik bir üst aşamaya taşındığını göstermektedir. Daha önce Türkiye’de kurulan ilk silindirik lityum iyon pil hücresi üretim altyapısına katkı sağlayan bu iş birliği, yeni yatırımla birlikte daha ileri bir seviyeye ulaşmaktadır.