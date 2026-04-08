'Verin biz yapalım' diyorlardı! Güney Koreliler aniden Türkiye'ye gelip dev bir anlaşma yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Verin biz yapalım' diyorlardı! Güney Koreliler aniden Türkiye'ye gelip dev bir anlaşma yaptı

Türkiye'deki yeni nükleer tesis için Ankara'ya 'Projeyi bize verin biz yapalım' teklifinde bulunan Güney Koreliler flaş bir hamleye imza attı.

ASPİLSAN Enerji, Güney Koreli Top Material ile teknoloji transferi, üretim hattı kurulumu ve ihracat iş birliğini kapsayan ortak bir anlaşmaya imza attı.

Güney Kore’nin önde gelen hücre geliştiricisi teknoloji şirketi Top Material ile ASPİLSAN Enerji liderliğinde yürütülecek olan lityum iyon pil üretim hattı yatırımı, teknoloji transferi ve ihracat iş birliğini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında, lityum iyon pil hücresi üretim hattının kurulumu için 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşme ile birlikte, ASPİLSAN Enerji tarafından gerçekleştirilecek elektrot malzemeleri ihracatına yönelik 600 bin dolarlık ek bir anlaşma da hayata geçirilecektir.

Söz konusu proje ile ASPİLSAN Enerji, yerli üretim ve ileri mühendislik kabiliyetlerini daha da güçlendirirken; Top Material proje kapsamında teknoloji transferi ve üretim hattı kurulumu süreçlerinde katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda anlaşma, ASPİLSAN Enerji ile Top Material arasında 2021 yılından bu yana devam eden iş birliğinin stratejik bir üst aşamaya taşındığını göstermektedir. Daha önce Türkiye’de kurulan ilk silindirik lityum iyon pil hücresi üretim altyapısına katkı sağlayan bu iş birliği, yeni yatırımla birlikte daha ileri bir seviyeye ulaşmaktadır.

Yeni imzalanan anlaşma kapsamında, LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerine yönelik bir üretim hattı kurulacak olup devreye alımının 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilecek ve üretilecek yeni nesil yüksek güçlü LFP batarya hücrelerinin; savunma, ileri endüstriyel uygulamalarda, görev, emniyet kritik sistemlerde kullanılması ve kritik teknolojilerde yerlilik oranının artırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Bu iş birliği aynı zamanda, Güney Kore ile Türkiye arasında yerel üretim, teknoloji kazanımı ve üçüncü ülkelere ihracatı entegre eden ilk ve referans model iş birliklerinden biri olarak uluslararası sanayi iş birliğinde önemli bir kilometre taşı niteliği taşımaktadır. Teknoloji transferinin ötesine geçen bu yapı, ASPİLSAN Enerji’nin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmektedir. ASPİLSAN Enerji, kendi üretim tesislerinde geliştirdiği pil hücreleri ve elektrotları tedarik ederek Türkiye’den yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirecektir.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Top Material ile iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, yalnızca ülkemize teknoloji transferi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ASPİLSAN Enerji’nin küresel pazarlarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir oyuncu olarak konumlanması açısından stratejik bir dönüm noktasıdır. Yurt içi kabiliyetlerimizi güçlendirirken, yüksek katma değerli ihracat ve stratejik iş birlikleriyle küresel ölçekte büyümeye devam edeceğiz.”

Top Material CEO’su Whan Jin Roh ise yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme, lityum iyon pil üretim hattı kurulumundaki teknolojik uzmanlığımızı ve küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır. ASPİLSAN Enerji ile güçlü ortaklığımızı sürdürerek Türkiye’deki varlığımızı geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

ASPİLSAN Enerji ve Top Material, daha önce de kritik projelerde bir araya gelmişti. Taraflar, 2020 yılında Kayseri Organize Sanayii Bölgesi’ndeki (OSB) ASPİLSAN Enerji Tesislerinde düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin lityum iyon pil hücresi üretim tesisi için teknolojii transefer iş birliği anlaşmasını başarıyla hayata geçirmişlerdi. Yeni imzalanan 5,8 milyon dolarlık bu paket, mevcut ortaklığı LFP hücre üretimi ve yüksek katma değerli ihracat hedefleriyle daha üst bir seviyeye taşımaktadır.

DEFENCETURK

