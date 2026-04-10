Altın piyasasında devlerin savaşı! Uzmanlar rekorlar için tarih verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın piyasasında devlerin savaşı! Uzmanlar rekorlar için tarih verdi!

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin ve makroekonomik verilerin gölgesinde hareket eden altın fiyatları, bugün ekonomi yorumcularının bir numaralı gündem maddesi oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yarattığı savaş atmosferi ve merkez bankalarının tutumu, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşırken, uzmanlar portföylerde altına daha fazla yer açılması gerektiği konusunda birleşiyor.

Ekonomi stratejistleri, Orta Doğu’da tırmanan tansiyonun piyasalarda "riskten kaçış" modunu tetiklediğini belirtiyor.

ABD-İran gerilimiyle birlikte küresel yatırımcıların nakit varlıklardan hızla uzaklaşarak altına yönelmesi, ons fiyatındaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Yorumculara göre, bölgedeki ateşkes çabaları sonuç vermediği sürece altındaki bu dirençli duruş korunmaya devam edecek.

Piyasa analistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında izlediği faiz patikasının altın için kritik bir eşik olduğunu vurguluyor.

Bugün yayımlanan değerlendirmelerde, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine rağmen altının tarihi zirvelerine yakın seyretmesi, "güçlü bir boğa piyasası" göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar, Fed’in atacağı ilk yumuşama adımının altına adeta "can suyu" olacağını öngörüyor.

Dünya genelindeki merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme çabası, altın fiyatları için en büyük destek mekanizmalarından biri olarak görülüyor.

Özellikle Çin ve Hindistan merkez bankalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de fiziki altın alımlarını artırması, piyasadaki arz-talep dengesini alıcılar lehine çeviriyor. Yorumcular, bu kurumsal alımların fiyatlarda kalıcı bir taban oluşturduğu görüşünde.

Dünyanın dev merkez bankaları, doların küresel hakimiyetindeki sarsıntıya karşı rezervlerini hızla altına çeviriyor. Bu kurumsal ve devasa talep, piyasadaki fiziki altın arzını neredeyse bitirme noktasına getirdi. Analistler, bu denli güçlü bir alım dalgasının fiyatları her gün yeni bir rekorla uyandırmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Gram altında yeni hedef: 7.000 TL kapıda İç piyasa uzmanları, gram altının 6.800 TL bandına yerleşmesinin ardından bir sonraki psikolojik sınırın 7.000 TL olduğunu dile getiriyor. Hem ons altındaki ralli hem de döviz kurundaki yukarı yönlü baskı, gram altını çift motorlu bir yükseliş trendine soktu. Yatırımcıların panik alımları ve tasarruflarını koruma refleksi, kuyumcularda ve borsada işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı.

Enflasyona karşı en güçlü kalkan 2026 yılının zorlu ekonomik koşullarında, nakit paranın alım gücü hızla erirken altın bir kez daha "enflasyon savar" özelliğini kanıtladı. Uzmanlar, yıllık bazda altının sağladığı getirinin diğer tüm yatırım araçlarını geride bıraktığını hatırlatarak, varlığını korumak isteyenlerin altın dışındaki seçeneklere mesafeli yaklaştığını belirtiyor.

Teknik analizde "mavi bölge" geçildi Grafiklerde tüm direnç seviyelerinin tek tek geçildiğini ifade eden teknik analiz uzmanları, altının artık "keşfedilmemiş bölgede" hareket ettiğini söylüyor. 6.800 TL seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışların, fiyatları çok daha sert ve dik bir ivmeyle yukarı taşıyabileceği uyarısı yapılıyor. Olası kâr satışlarının ise jeopolitik riskler nedeniyle çok sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Yapay zeka ve sanayi talebi patladı Altının sanayideki kullanım alanı, özellikle yapay zeka işlemcileri ve yeni nesil teknoloji donanımlarıyla birlikte devasa boyutlara ulaştı. Yatırımcı talebinin yanı sıra endüstriyel devlerin de hammadde olarak altına hücum etmesi, fiyatların yükselişindeki gizli kahraman olarak nitelendiriliyor. Altın, artık hem savaşın hem de teknolojinin en kıymetli madeni konumunda.

Yatırımcıya "paniğe kapılmayın" uyarısı Bu denli sert yükselişlerin yaşandığı bir dönemde uzmanlar, yatırımcıları sakin kalmaya ve stratejik davranmaya davet ediyor. Fiyatların 6.800 TL gibi rekor seviyelerde seyretmesinin bir "son" değil, yeni bir ekonomik dönemin başlangıcı olduğu vurgulanıyor. "Güvenli liman her zaman kazandırır" prensibi, 2026 piyasasının değişmez kuralı haline geldi.

