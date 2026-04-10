AA Giriş Tarihi:

Avrupalı 16 yaş altı sosyal medya yasağından memnun

Avrupa’da yapılan bir anket, vatandaşların yaklaşık yüzde 75’inin 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirilmesini desteklediğini ortaya koydu.

Politico haber sitesi tarafından yayımlanan "European Pulse" araştırması, Cluster17 tarafından POLITICO ve beBartlet için 13-21 Mart'ta çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ankete, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya’dan en az 1000'er kişi olmak üzere toplam 6 bin 698 yetişkin katıldı. Sonuçlar yaş, cinsiyet ve coğrafya gibi kriterlere göre ülke bazında nüfus dağılımını yansıtacak şekilde düzenlendi.

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü hükümetlerin sosyal medya kullanımı için asgari yaş sınırı belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların yarısı bu sınırın 16 yaş olması gerektiğini belirtirken, dörtte biri yaş sınırının 13-15 aralığında olması gerektiğini söyledi. Yüzde 4’lük kesim herhangi bir yaş sınırı olmaması gerektiğini savunurken, yüzde 22’si bu konunun ebeveynlere bırakılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Ülke bazında bakıldığında, sosyal medya kısıtlamalarına en yüksek destek İtalya ve Polonya’da (yüzde 84 ve yüzde 83) ölçülürken, Belçika’da bu oran yüzde 76 oldu. Almanya ve İspanya’da katılımcıların yüzde 70’i kısıtlamaları destekledi. Fransa’da ise yüzde 69 destek, yüzde 31 karşıt görüşle daha bölünmüş bir tablo ortaya çıktı.

Katılımcıların önemli bir bölümü sosyal medya için 16 yaş sınırını tercih ederken, bu görüşe en yüksek destek yüzde 64 ile İtalya’dan geldi. Bu ülkeyi İspanya yüzde 55, Belçika yüzde 54, Polonya yüzde 53, Fransa yüzde 48 ve Almanya yüzde 39 oranıyla izledi.

Anket, Avrupa’da hükümetlerin çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlamaya yönelik adımlar attığı bir dönemde yayımlandı.

Pedro Sanchez ve Emmanuel Macron gibi liderler bu tür düzenlemeleri desteklerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

