  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! Flaş gelişme: Masonlara kayyım atandı 'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı Dünyayı sarsacak gelişme: Uçaklar artık havalanamayabilir Lucescu’nun cenazesinde sürpriz isimler Kurt hoca artık yok Bağlanma kaygısı: Çinli profesörler araştırdı: Gençlerde kısa video bağımlılığının nedeni buymuş Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'
IHA Giriş Tarihi:

ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Bu araştırma sonuçları bilim dünyasında deprem etkisi yapacak gibi görünüyor.

#1
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

ABD'de dört milyondan fazla vakayı kapsayan çalışmaya göre, hiç evlenmemiş yetişkinlerde kanser riskinin evlilere kıyasla daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranlarının evli erkeklere göre yaklaşık yüzde 68, hiç evlenmemiş kadınlarda ise yaklaşık yüzde 83 daha yüksek olduğunu belirtti.

#2
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, evlilik ile kanser riski arasındaki ilişkiye yönelik yapılan büyük ölçekli bir araştırmayı değerlendirdi. Özkaya, "Geçen hafta yayınlanan ve ABD'de dört milyondan fazla vakayı kapsayan büyük bir araştırmaya göre, evliliğin kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor ve hiç evlenmemiş yetişkinlerin kansere yakalanma riski, evlenmiş olanlara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtiyor. Hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranları, boşanmış veya dul kalmış erkekleri de içeren evli erkeklere göre yüzde 68 daha yüksektir. Hiç evlenmemiş kadınlarda ise bu oran daha da yüksektir ve yüzde 83 olarak bildirilmiş. Bu yeni gözlem, evlenmenin kanseri önlediği veya insanların evlenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak evlilik, kanserin daha erken teşhis edilmesi ve daha iyi hayatta kalma oranıyla zaten ilişkilendirilmektedir. Evli bireyler genellikle (ancak her zaman değil) daha güçlü destek sistemlerine, daha büyük ekonomik istikrara sahiptir ve kanser tedavi rejimlerine uyma olasılıkları daha yüksektir.

#3
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Bundan şunu çıkarmak gerekiyor: Evli değilseniz kanser risk faktörlerine daha fazla dikkat etmeniz, ihtiyaç duyabileceğiniz taramaları yaptırmanız ve sağlık bakımınızı güncel tutmanız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

#4
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Özkaya şunları söyledi: "Erkekler ve kadınlar biraz farklı örüntüler gösterdi. Hiç evlenmemiş erkeklerin kansere yakalanma olasılığı, evli erkeklere göre yaklaşık yüzde 70 daha fazlayken, hiç evlenmemiş kadınların kansere yakalanma ihtimali, evli veya daha önce evlenmiş kadınlara göre yaklaşık yüzde 85 daha fazlaydı. Bu, daha geniş bir eğilimin küçük ama dikkate değer bir tersine dönüşünü temsil ediyor:

#5
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Erkekler genellikle sağlık ve sosyal faktörler açısından evlilikten kadınlardan daha fazla fayda görüyor. Bu durumda ise kadınlar evlilikten erkeklerden biraz daha fazla fayda görmüş gibi görünüyor. Evlilik ile kanser arasındaki en güçlü bağlantılar, enfeksiyon, sigara veya alkol kullanımıyla ilgili kanserlerde ve kadınlarda yumurtalık ve rahim kanseri gibi üreme ile ilgili kanserlerde görüldü.

#6
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Araştırmacılar, meme, tiroit ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere, güçlü tarama programlarına sahip kanserler için daha zayıf bağlantılar buldular. Daha az sigara içen, daha az alkol tüketen, kendine daha iyi bakan ve sosyal hayata daha fazla entegre olan kişilerin evlenme ihtimallerinin de daha yüksek olması muhtemeldir.

#7
Foto - ABD'de yapılan bu araştırma çok ses getirecek cinsten: Profesör açıkladı: 'Evlilik kanseri önlüyor'

Yine de araştırmacılar, evlilik ile kanser arasındaki bağlantının 50 yaş üstü yetişkinlerde daha güçlü olduğunu buldular; bu da insanların yaşlandıkça ve kanser risk faktörlerine maruz kaldıkça, evlilikle ilişkili faydaların daha belirgin hale gelebileceğini düşündürüyor. Aslında buna şu gözle bakmak gerekiyor. Eğer bekarsanız ve daha izole bir yaşam sürüyorsanız, tarama veya önleme faaliyetlerine katılma olasılığınız daha düşüktür. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz olarak tüm halkımıza sadece kanser taramalarında değil her türlü sağlık sorunlarınıza ve sorularınıza evli veya bekar ayırt emeksizin hizmet verdiğini hatırlatmak istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23