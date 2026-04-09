Metresine aldığı araçlar sergilendi: Fuhuşçu başkanın uçkur galerisi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlarda, 57 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu on yedi kişi gözaltına alındı.

Kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddia edilen Başkan Yalım ile birlikte 9 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Yalım'ın sevgilileri olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ve Seher Akay ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TMSF EL KOYMUŞTU

Özkan Yalım’a ait olan ve şoförü Cihan Aras adına kayıtlı Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin envanteri bulunan ancak, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara'da otelde birlikte basıldığı 21 yaşındaki belediye personeli sevgilisi Seher Akay’a hediye ettiği iddia edilen 1.7 milyon lira değerindeki Mini Cooper marka araca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

TMSF yetkilileri, Özkan Yalım ile birlikte kumar oynamak için Gürcistan'ın Batum kentne gitmeden önce Uşak Belediyesi otoparkına bırakılan lüks otomobil, otoparktan alınarak yine operasyon kapsamında kayyım atanan Yalım Garden Otel’in bahçesine götürüldü. Havadan dron ile görüntülenen otel, restoran ve eğlence mekanından oluşan yerleşkede, yine operasyon kapsamında el konulan diğer araç ve motosikletlerin de bulunduğu görüldü. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yalım’a ait tesislerin kayyım atanmasının ardından henüz faaliyete açılmadığı öğrenildi.