Tiryakilere mesaj: Türk kahvesi için İdeal süt köpüğü nasıl olur? Gören vatandaşlar biz yapalım diyor

Sabah saat 08:00'de kahveye sarılmak aslında vücudunuza pek yardımcı olmuyor. Çünkü vücudumuz uyandığımızda bizi zinde tutmak için kortizol hormonunu zaten tavan yaptırıyor. Eğer kahveyi bu hormonun düşüşe geçtiği 10:00 - 11:30 saatleri arasında içerseniz, kafeinden alacağınız verim iki katına çıkar. Genelde 'koyu kavrulmuş kahve daha serttir, daha çok uykumu açar' diye düşünülür ama tam tersidir! Kahve çekirdeği ne kadar çok ısıl işleme maruz kalır ve kararırsa, içindeki kafein o kadar çok parçalanır ve azalır. Yani tam bir enerji bombası arıyorsanız, daha açık renkli (light roast) çekirdekleri tercih etmelisiniz. Sütü çok fazla ısıtırsanız içindeki şeker yanar ve tadı acılaşır; az ısıtırsanız kahveniz ılık kalır.