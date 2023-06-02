  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın ailesi hastaneden ayrıldı

2023-06-02 06:51:26
Vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın ailesi hastaneden ayrıldı

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, bugün akşam saatlerinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın yakınları cenazenin bulunduğu hastaneden ayrıldı.

#1
Foto - Vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın ailesi hastaneden ayrıldı

Gazeteci Mehmet Barlas, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas'ın ailesi ve yakınları cenazenin bulunduğu hastaneye geldi. Barlas'ın oğlu Cemil Barlas hastane çıkışında konuşmak istemezken, yakın dostu iş adamı Okan Holding'in sahibi Bekir Okan basın mensuplarına açıklamada bulundu. Okan, açıklamasında şunları ifade etti, “Türkiye çok büyük bir entelektüel, iyi bir insanını kaybetti. Benim hem hemşerim hem çok yakın dostum. Hem de 25 yıldır Okan Üniversitesi’nin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin ve de kendisi rahat uyusun. Ülkemizin büyük bir entelektüel kaybı.” dedi.

#2
Foto - Vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın ailesi hastaneden ayrıldı

Mehmet Barlas'ın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Dolar mı altın mı?' sorusuna cevap vererek yatırımcılara uyarılarda bulundu.
İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?
Ekonomi

İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, bitcoin, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken tahminlerde bulunan Memi..
Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan tamamladı.

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin
Sosyal Medya

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım..
Gündeme bomba gibi düşen ses kaydı! 'Süleymancılar meselesinin iç yüzü'
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydı! 'Süleymancılar meselesinin iç yüzü'

28 Mayıs seçiminin ardından sosyal medyada servis edilen bir videoda, Süleymancıların içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi...
Araç sahipleri akaryakıt fiyatları hareketlendi: Akaryakıtta yeni rakam kaç lira? Güncel brent petrol rakamı
Ekonomi

Araç sahipleri akaryakıt fiyatları hareketlendi: Akaryakıtta yeni rakam kaç lira? Güncel brent petrol rakamı

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler sürücülerinde dikkatinde yer alıyor. Pompa fiyatlarının seçimden sonraki değişimi ne oldu? Brent petr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23