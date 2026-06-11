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#1
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Başkan Kayserili, "Erken Hristiyanlık döneminde de önemini koruyan bu antik kent, İncil'de adı geçen 7 kilise arasında yer almasıyla tarihi ve kültürel açıdan ayrı bir değer taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, kentin tarihi dokusunu yansıtan Akhisar'daki Thyateira Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

#3
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yaptı.

#4
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Meclis toplantısının yapıldığı alanın bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bir medeniyet merkezi olduğunu söyleyen Kayserili, "Erken Hristiyanlık döneminde de önemini koruyan bu antik kent, İncil'de adı geçen 7 kilise arasında yer almasıyla tarihi ve kültürel açıdan ayrı bir değer taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

İncil'de geçen 7 kiliseden 3 tanesinin Manisa sınırları içerisinde yer aldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şunları söyledi:

#6
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

"Geçtiğimiz sene Salihli'de toplantı yapmıştık, çok da güzel geçmişti. Şimdi de Akhisar'ın tam merkezinde, Thyateira Antik Kenti'ndeyiz. Aslında bu kent Akhisar'ın birçok yerini kapsıyor.

#7
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Biz şu an gün yüzüne çıkmış kısmındayız. Akhisar hakikaten kadim bir kent ve zamanının en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi.

#8
Foto - Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü

Yılda 35 bin turist geliyor ama birçok Manisalı hemşehrimiz bunu bilmiyor. Bu konuda en azından vatandaşlarımızın bir fikri olsun, burayı görsünler diye toplantımızı burada yapmak istedik."

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