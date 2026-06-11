  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas'tan Mahmud Abbas'a çok sert sözler! 'Bu kabul edilemez' Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif... Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit Orsolini ve Rowe vetosu mu? Tedesco Beşiktaş ve Galatasaray'ı üzdü: Alman teknik adam sorun oldu Terör devletine boykot şamarı: Siyonist medya itiraf etti
#1
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçı öncesinde takımların tur ve şampiyonluk şansları tek tek hesaplandı. D Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın son 32 ve sonrasındaki turlara kalma ihtimali de belli oldu.

#2
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2025 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala 48 takımın turnuvadaki tur ihtimalleri belirlendi.

#3
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

Opta tarafından hazırlanan raporda takımların son 32, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerine yer verildi.

#4
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

2026 Dünya Kupası'nın favorisi olarak son Avrupa şampiyonu İspanya gösterildi. Luis de la Fuente'nin ekibini Fransa, Fransa ve İngiltere takip etti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin ise dördüncü favori olarak gösterildi.

#5
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak A Milli Takım'un tur ihtimalleri de belirlendi. Hazırlanan tabloya göre Türkiye'nin grup lideri olma ihtimali yüzde 33.66 olarak hesaplandı.

#6
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

A Milli Takım'ın son 32'de yer alma şansı yüzde 78.45 ve son 16 şansının ise yüzde 41.31 olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda sonra turlar için yapılan hesaplamalar içinse A Milli Takım'a verilen ihtimaller şöyle:

#7
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

Çeyrek final: Yüzde 18.85 Yarı final: Yüzde 7.63 Final: Yüzde 2.92 Şampiyonluk: 1.04

#8
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki fikstürü şöyle: 14 Haziran Pazar: 07.00: Avustralya - Türkiye

#9
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

20 Haziran Cumartesi: 06.00: Türkiye - Paraguay 26 Haziran Cuma: 05.00: Türkiye - ABD

#10
Foto - Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı
Dünya

Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı

Şavaşın başından beri askeri kayıpları saklayan terör devleti İsrail, devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu İran’ın son sald..
CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'
Siyaset

CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının ..
İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Gündem

İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne k..
FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak
Spor

FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “FIFA Siyonizmin gayrimeşru çocuğudur" ifadelerini kullanan Avukat Yaşar Baş, FIFA'nın kirli yüzü..
Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!
Aktüel

Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!

Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ..
Ünlülere yeni dalga operasyon: Peş peşe gözaltı kararı verildi
Medya

Ünlülere yeni dalga operasyon: Peş peşe gözaltı kararı verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da yer ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23