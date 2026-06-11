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Büyükşehir Meclisi'ni Thyateira’ya taşıdı CHP’li belediye özüne döndü Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif... Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit Orsolini ve Rowe vetosu mu? Tedesco Beşiktaş ve Galatasaray'ı üzdü: Alman teknik adam sorun oldu Terör devletine boykot şamarı: Siyonist medya itiraf etti Erling Haaland, Türkiye forması için bakın ne dedi! Sosyal medya yıkıldı...
#1
Foto - Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

#2
Foto - Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı

Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 20 milyon dolar artarak 54 milyar 254 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 53 milyar 234 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

#3
Foto - Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı

Bu dönemde altın rezervleri ise 822 milyon dolar azalarak 105 milyar 992 milyon dolardan 105 milyar 170 milyon dolara indi.

#4
Foto - Merkez Bankası rezervleri 198 milyon dolar daha arttı

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 226 milyon dolardan 159 milyar 424 milyon dolara çıktı.

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