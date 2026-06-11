Hamas'tan Mahmud Abbas'a çok sert sözler! 'Bu kabul edilemez'
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail le işbirliği yaptığını savunan Hamas yetkililer, özellikle Batı Yaka'da yaşananlara tepki gösterdiler.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail le işbirliği yaptığını savunan Hamas yetkililer, özellikle Batı Yaka'da yaşananlara tepki gösterdiler.
Hamas, Mahmud Abbas yönetimine bağlı güvenlik birimlerini İsrail ile güvenlik koordinasyonunu sürdürmekle suçlayarak, bunun Batı Yaka'daki direniş unsurlarını hedef alan "açık bir rol paylaşımı" olduğunu öne sürdü.
Hamas tarafından perşembe günü yayınlanan açıklamada, Filistin yönetimi hapishanelerinden serbest bırakılan bazı Filistinlilerin kısa süre sonra İsrail güçlerince gözaltına alınmasının, iki taraf arasında doğrudan koordinasyon bulunduğunun göstergesi olduğu savunuldu.
Açıklamada, söz konusu uygulamaların "ulusal olmayan ve kabul edilemez bir davranış" olduğu belirtilerek, Batı Yaka'da artan İsrail operasyonları karşısında Filistin halkının beklentileriyle çeliştiği ifade edildi.
Hamas, İsrail ordusu ve Yahudi işgalcilerin Batı Yaka'daki faaliyetlerinin arttığı bir dönemde bu politikanın sürdürülmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, direniş mensuplarının takibine son verilmesi için ulusal birlik çağrısı yaptı.
Hareket, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin serbest bırakılan direnişçilerin yeniden gözaltına alınmasına zemin hazırladığını ileri sürerek, bunu "Filistin halkının sırtından vurulması" olarak nitelendirdi.
Hamas açıklamasında, Filistin yönetiminden siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, direniş mensuplarına yönelik gözaltı uygulamalarının durdurulmasını ve İsrail ile güvenlik koordinasyonuna son verilmesini talep etti.
Ayrıca Filistinli siyasi gruplara ve toplumsal aktörlere çağrıda bulunan Hamas, güvenlik koordinasyonunun reddedilmesi ve Batı Yaka'daki direniş unsurlarının korunması için ortak tutum geliştirilmesini istedi.
Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çarşamba günü, Filistin yönetimi tarafından iki gün önce serbest bırakılan eski tutuklu Musab Kuzah'ı gözaltına aldığını bildirdi. Kuzah'ın daha önce "Tufan el Ahrar" esir takası kapsamında serbest bırakıldığı, ardından kısa süreliğine Filistin yönetimi güçlerince gözaltına alındığı belirtildi. Benzer bir olayda, İsrail güçlerinin 25 Mart'ta Tulkerim'in kuzeyindeki Sayda beldesinde yaşayan Serrah Raddad'ı, Filistin yönetimi cezaevinden tahliye edilmesinden saatler sonra evine düzenlenen baskınla gözaltına aldığı aktarıldı. (Kaynak: Mepa News, Al Jazeera)
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