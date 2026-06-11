Kedi otu, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü, Kuzey Amerika’da da yetişen, özellikle uykusuzluk için ve sakinleştirici olarak kullanılan bir bitkidir. Nepeta cinsine ait bir bitkidir ve tıbbi olarak kullanılan kedi otu, yaprakları ve çiçekleri kurutulduktan sonra çayı olarak da tüketilebilir. Etkili bileşenleri arasında nepetalakton ve esansiyel yağlar bulunur ve taze ya da kurutulmuş bitki, kedi otu çayı, tentürü ve yağı gibi farklı formlarda kullanılabilir.