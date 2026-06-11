Mucizeleri say say bitmiyor: Şifalı bitki Kedi otunun faydaları tüm dünyada kullanılıyor...
Dünyanın birçok bölgesinde şifa olarak kullanılan kedi otunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız...
Dünyanın birçok bölgesinde şifa olarak kullanılan kedi otunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız...
Birçok hastalığa ve rahatsızlığa çözüm oluşturan doğa, özellikle bazı bitkilerle resmen insan sağlığını koruyor... Kedi otu bitkisi de bu mucizevi bitkilerin arasında kendine yer buluyor. İşte, şifalı bitki olarak tanımlanan Kedi otunun faydaları...
Dünyanın birçok noktasında ilaç olarak kullanılan Kedi otu bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Bilimsel çalışmalarla da desteklenen Kedi otunun faydaları insan sağlığına birçok yönden destek veriyor. İşte, Kedi otunun insan sağlığı üzerindeki mucizevi etkileri...
Kedi otu, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine özgü, Kuzey Amerika’da da yetişen, özellikle uykusuzluk için ve sakinleştirici olarak kullanılan bir bitkidir. Nepeta cinsine ait bir bitkidir ve tıbbi olarak kullanılan kedi otu, yaprakları ve çiçekleri kurutulduktan sonra çayı olarak da tüketilebilir. Etkili bileşenleri arasında nepetalakton ve esansiyel yağlar bulunur ve taze ya da kurutulmuş bitki, kedi otu çayı, tentürü ve yağı gibi farklı formlarda kullanılabilir.
Stresi azaltmaya, anksiyeteyi hafifletmeye ve uykusuzluğa iyi gelen, antispazmodik, antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri olan kedi otu kökü ve kedi otu çayının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
Kedi otu kökü sakinleştirici etkisi nedeniyle uykusuzluğa iyi gelir Stres ve anksiyete gibi kaygı sorunlarını azaltır
Menopoz dönemi etkilerinin şiddeti ve sıklığını azaltır Adet öncesi semptomları azaltır
Kan basıncını düşürmede vücudu destekler. Sinüzit tedavisini destekleyicidir.
Eklem ve romatizma ağrılarını azaltır Hazımsızlık etkilerini azaltmaya yardım eder
KEDİ OTU NASIL KULLANILIR? Çay olarak: Yaprakları ve çiçekleri, kaynamış suya eklenerek çay olarak da kullanılabilmektedir. Birkaç dakika demleyerek içilebilir. Yağ olarak: Kedi otunun çiçeklerinden elde edilir ve ağrı, stres veya anksiyete gibi sorunlarla mücadele etmek için kullanılabilir. Kedi otu yağı, cilt veya saç bakımı için de kullanılabilir. Kapsül formunda: Otun yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen özütlerin kapsüllerle ambalajlanmasıyla elde edilir. Tentür ederek: Otunun yaprakları ve çiçeklerinin alkolle özütlenmesiyle elde edilir. Ağrı, stres ve diğer sağlık sorunlarına karşı kullanılabilir.
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