Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Sığvan, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bundan başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.