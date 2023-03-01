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Yaşam
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Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

2023-03-01 16:42:20
Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Şırnak'ta, Cizre ve İdil ilçelerindeki çam kese tırtılı istilası bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarını da tehdit ediyor.

#1
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

#2
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

#3
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.

#4
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi.

#5
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Sığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimizi, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

#6
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Sığvan, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bundan başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim şaartlarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmalarının yararlı olacak" denildi.

#8
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Bölgeden kareler...

#9
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Bölgeden kareler...

#10
Foto - Vatandaşlar tedirgin! Bölgeyi istila ettiler kimse başa çıkamıyor

Bölgeden kareler...

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