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Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

Van Gölü'nde bir martının, yılanın avladığı inci kefalini kapmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

#1
Foto - Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

Her yıl üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor.

#2
Foto - Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

Suyun akışının tersine yüzerek üreme alanlarına yumurtalarını bırakan inci kefalleri, bu zorlu yolculukta akıntıya karşı mücadele ederken martılar başta olmak üzere birçok yaban hayvanı için de besin kaynağı oluşturuyor.

#3
Foto - Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

İnci kefallerinin yoğunlukta olduğu bölgelere akın eden martılar ile akarsulardaki avcı hayvanlar, göç boyunca avlayabildikleri inci kefalleriyle besleniyor.

#4
Foto - Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

Van'ın Edremit ilçesi kıyısında yılanın avladığı inci kefalini ağzından almaya çalışan martının mücadelesi görüntülendi.

#5
Foto - Van Gölü’nde şaşırtan düello! Martı ile yılan birbirine girdi

AA muhabirince fotoğraflanan mücadelede, yılanın yakaladığı inci kefalini almak için defalarca suya dalan martının, sonunda balığı kaparak uzaklaştığı anlar kaydedildi.

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