CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

Ayrımız gayrımız yok. Bir ve beraber olacağız. Kavga eden, taht kavgalarıyla Türkiye’yi oyalayan, yolsuzluk ve arsızlıklarıyla kendi seçmenlerinin başını öne eğen muhalefete İzmir’in de ülkemizin de tahammülü yok. Bu bilinçle İzmir ve Türkiye için AK Parti’mizin çatısı altında iç istihkamımızı güçlendiren tüm kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Allah yolumuzu açık etsin."