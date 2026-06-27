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CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

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CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak'ta düzenlenen bir etkinlikte, İYİ Parti ve çeşitli partilerden istifa edip AK Parti safına geçen 370 yeni üyeye rozetlerini takdim etti.

#1
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı tarafından partiye yeni katılımlar dolayısıyla bir tören düzenlendi.

#2
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'ın da hazır bulunduğu programda; İYİ Parti'de daha önce ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş 2 eski başkan ile yönetimlerinde yer alan isimlerin de aralarında yer aldığı 300 kişi ve diğer siyasi partilerden 70 kişi olmak üzere toplam 370 kişi AK Parti saflarına katıldı. Yeni üyelere rozetleri AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından takıldı.

#3
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda AK Parti ailesinin büyümeye devam ettiğini belirten Başkan Saygılı, programda yaptığı konuşmada eksiksiz olarak şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

"Bugün Konak’ta AK Parti ailemize İYİ Parti'de daha önce İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 2 eski ilçe başkanı ile yönetimlerinde yer alan isimlerin de aralarında bulunduğu 300 kişi ve diğer siyasi partilerden 70 kişi, siyasi partilerden ayrılarak 370 yeni yol arkadaşımız katılıyor. Bugün Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze yüzlerce yeni kardeşimiz birer nefer olarak dâhil oluyor.

#5
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

Ben hepinize yürekten hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Yükselen, güçlü, itibarlı bir Türkiye davasına hoş geldiniz. Bağımsız, egemen ve kalkınan bir Türkiye’nin inşasına hoş geldiniz. İstiklalimizi her daim korumaya, istikbalimizi parlak ve aydınlık kılmaya hoş geldiniz. İzmir’i eser ve hizmetlerle yeniden buluşturacak olan kadrolar bizleriz. İzmir’i ilk yerel seçimlerde AK Parti’nin gurur tablosu şehri yapacak olan kadrolar bizleriz. Samimiyetle, gayretle, tevazuuyla hep birlikte çalışacağız.

#6
Foto - CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı!

Ayrımız gayrımız yok. Bir ve beraber olacağız. Kavga eden, taht kavgalarıyla Türkiye’yi oyalayan, yolsuzluk ve arsızlıklarıyla kendi seçmenlerinin başını öne eğen muhalefete İzmir’in de ülkemizin de tahammülü yok. Bu bilinçle İzmir ve Türkiye için AK Parti’mizin çatısı altında iç istihkamımızı güçlendiren tüm kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

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