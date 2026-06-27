Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi
Sıfır Atık Vakfı’nın ana paydaşı olduğu Londra İklim Eylem Haftası kapsamında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın öncülüğünde Buckingham Sarayı’nda gerçekleştirilen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, çok paydaşlı iş birliğinin güçlendirilmesi ve COP31 sürecine yönelik ortak adımlar ele alındı. İngiltere’nin başkenti Londra’da 25 Haziran ‘da dünyanın önde gelen iklim liderleri, politika yapıcıları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bir araya geldi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, iklim eyleminin hızlandırılması, küresel iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde ortak bir vizyon oluşturulması değerlendirildi.