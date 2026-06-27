Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

Toplantıda Paris Anlaşması ve COP sürecinin önemli unsurlarından biri olan İklim Eylem Ajandası’nın güçlendirilmesi ele alındı. Şehirler, şirketler, yatırımcılar, gençler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iklim hedeflerinin uygulanmasındaki rolünün artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar; temiz enerji dönüşümü, iklim direnci, doğa temelli çözümler, sürdürülebilir tarım, enerji erişimi ve toplumsal farkındalık alanlarında başarılı uygulamaların küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli çözümlerin mevcut olduğunu belirterek, “Şimdi bu çözümleri daha hızlı ve daha geniş ölçekte uygulama zamanı” mesajını verdi. Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Londra İklim Eylem Haftası’nın iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesinde önemli bir platform olduğunu belirtti. White, “İşletmelerin, yatırımcıların ve toplulukların temiz enerji, iklim ve doğa alanlarında attıkları adımlar dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu çalışmalar enerji güvenliğini güçlendirecek, yeni istihdam ve büyüme fırsatları yaratacak ve COP31’e giden süreçte küresel ivmeyi artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantının iklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Kerry, “Yılın en sıcak günlerinden birinde Buckingham Sarayı’nda bir araya gelmiş olmamız son derece anlamlıdır. Londra’nın rekor sıcaklıklar yaşadığı bu günler, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını, günümüzün somut bir gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi.