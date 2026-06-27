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Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

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Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

Sıfır Atık Vakfı’nın ana paydaşı olduğu Londra İklim Eylem Haftası kapsamında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın öncülüğünde Buckingham Sarayı’nda gerçekleştirilen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, çok paydaşlı iş birliğinin güçlendirilmesi ve COP31 sürecine yönelik ortak adımlar ele alındı. İngiltere’nin başkenti Londra’da 25 Haziran ‘da dünyanın önde gelen iklim liderleri, politika yapıcıları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda bir araya geldi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, iklim eyleminin hızlandırılması, küresel iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde ortak bir vizyon oluşturulması değerlendirildi.

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Foto - Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Vizyonu Londra’da Küresel İklim Gündeminin Önemli Başlıklarından Oldu Sıfır Atık Vakfı’nın; Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde ortaya koyduğu sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, Londra’daki buluşmada da küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri oldu. Toplantıda, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, atıkların azaltılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri ile iklim krizine karşı toplum temelli çözümlerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

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Foto - Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30 Başkanı André Corrêa do Lago, Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, oyuncular Theo James ve Benedict Cumberbatch ile iklim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimler katıldı. Toplantıya Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30 Başkanı André Corrêa do Lago, Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, oyuncular Theo James ve Benedict Cumberbatch ile iklim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimler katıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim krizinin açlık, yoksulluk, enerjiye erişim ve eşitsizlik gibi küresel sorunlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

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Foto - Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

“Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sınamalar yalnızca iklim krizi değildir. Açlık, yoksulluk, enerjiye erişim eksikliği ve derinleşen eşitsizlikler milyarlarca insanın yaşamını etkilemeye devam ediyor. Dünyada insanlar açlıkla mücadele ederken, temel elektrik hizmetlerine erişemezken ve yoksulluk içinde yaşamaya devam ederken gerçek anlamda küresel adaletten söz etmek mümkün değildir. İklim eylemi ile kalkınma hedeflerini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Gıda güvenliğini sağlayan, enerjiye erişimi artıran, istihdam oluşturan ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarını destekleyen çözümler üretmek zorundayız. COP31’e giden yolda insanı merkeze alan kapsayıcı bir yaklaşım izleyeceğiz. Başarımız; hükümetlerin, özel sektörün, uluslararası kuruluşların ve toplumların birlikte hareket ederek ortak çözümler geliştirmesine bağlıdır. Antalya’da gerçekleştireceğimiz COP31’in temel hedeflerinden biri, iklim eylemini insanların günlük yaşamlarında hissedebilecekleri somut faydalara dönüştürmek olacaktır.” Buckingham Sarayı'ndaki toplantıda, İstanbul'da 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen ve 183 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan Sıfır Atık Forumu’nun; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliği platformu oluşturarak küresel sıfır atık gündemine katkı sunduğu vurgulandı.

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Foto - Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi

Toplantıda Paris Anlaşması ve COP sürecinin önemli unsurlarından biri olan İklim Eylem Ajandası’nın güçlendirilmesi ele alındı. Şehirler, şirketler, yatırımcılar, gençler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iklim hedeflerinin uygulanmasındaki rolünün artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar; temiz enerji dönüşümü, iklim direnci, doğa temelli çözümler, sürdürülebilir tarım, enerji erişimi ve toplumsal farkındalık alanlarında başarılı uygulamaların küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli çözümlerin mevcut olduğunu belirterek, “Şimdi bu çözümleri daha hızlı ve daha geniş ölçekte uygulama zamanı” mesajını verdi. Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Londra İklim Eylem Haftası’nın iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesinde önemli bir platform olduğunu belirtti. White, “İşletmelerin, yatırımcıların ve toplulukların temiz enerji, iklim ve doğa alanlarında attıkları adımlar dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu çalışmalar enerji güvenliğini güçlendirecek, yeni istihdam ve büyüme fırsatları yaratacak ve COP31’e giden süreçte küresel ivmeyi artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantının iklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Kerry, “Yılın en sıcak günlerinden birinde Buckingham Sarayı’nda bir araya gelmiş olmamız son derece anlamlıdır. Londra’nın rekor sıcaklıklar yaşadığı bu günler, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını, günümüzün somut bir gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi.

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