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Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

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IHA Giriş Tarihi:

Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı.

#1
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Özellikle Kırklar Mahallesi'nde bulunan ekili alanlar sel suları altında kalırken, çiftçiler ürünlerinin büyük bölümünü kaybetti.

#2
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Ahlat ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden yağışlar sonrası oluşan sel suları, Kırklar Mahallesi'ndeki tarım arazilerini etkisi altına aldı.

#3
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Bölgede ekimi yapılan patates ve fasulye tarlaları suyla kaplanırken, birçok üretici büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı.

#4
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Selden zarar gören çiftçilerden Ahmet İnan, bölgede yaklaşık bin dönüm tarım arazisinin sel suları altında kaldığını belirterek, özellikle fasulye ve patates ekili alanların ciddi zarar gördüğünü söyledi.

#5
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Yaşanan afet nedeniyle emeklerinin boşa gittiğini ifade eden İnan, "İki gündür devam eden yağışlar sonrası sel meydana geldi.

#6
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Yaklaşık bin dönüme yakın tarım arazisi sular altında kaldı. Fasulye ve patates tarlalarımız büyük zarar gördü.

#7
Foto - Selden tarım arazileri büyük zarar gördü

Çiftçiler olarak mağdur durumdayız. Yetkililerden zarar tespit çalışması yapmalarını ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz." dedi.

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