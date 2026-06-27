Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

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MİT tespit etti, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
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MİT tespit etti, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi.
Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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