  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonlar o ilimizi kazıyor: Türkiye'de tarihe ışık tutan keşif! Eski albay 'bu bilgi az önce geldi' dedi: Türkiye'nin elindeki S-400'lere ne olacağını açıkladı Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! Yeniden Refah'tan Erdoğan ve kurmaylarına büyük destek! 'Bu bir başarıdır' Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı! Selden tarım arazileri büyük zarar gördü CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı! Reflüyü artıran besinler neler? İşte uzak durmanız gereken yiyecekler
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

MİT tespit etti, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

#1
Foto - Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

#2
Foto - Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi.

#3
Foto - Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

#4
Foto - Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi!

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Avrupa borsaları zarar ettirdi
Ekonomi

Avrupa borsaları zarar ettirdi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda döviz işlemlerinde ise sakin bir seyir izlendi. ..
Trump'tan İran'a suçlama
Dünya

Trump'tan İran'a suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'
Dünya

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle k..
Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23