Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Valizlerin içinde yer alan gizli fermuarın kullanım amacı aslında başkaymış...

#1
Foto - Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Seyahate çıkmadan önce valizinizi hazırlarken mutlaka dikkatinizi çekmiştir… İç astarın tam ortasında, genellikle elciği (tutacağı) bulunmayan ve bazen ters dikilmiş gibi görünen bir fermuar hattı bulunur.

#2
Foto - Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Çoğu zaman "burası herhalde sadece tamirciler için" denilerek geçilen bu detay, aslında bilinçli bir yolcu için seyahat konforunu ikiye katlayan stratejik bir araçtır.

#3
Foto - Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

MEĞER “ÜTÜ KORUYUCU"YMUŞ Seyahatlerin en büyük kabusu olan kırışık kıyafetlere valiz üreticilerinden akıllı bir çözüm var.

#4
Foto - Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Çoğu yolcunun tamir için sanıp kapalı tuttuğu iç astar fermuarı, aslında giysileriniz için bir koruyucu tabaka görevi görüyor.

#5
Foto - Valizlerin içindeki fermuarın sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Hassas gömlek veya elbiselerinizi bu astarın altına düz bir şekilde yerleştirip fermuarı kapattığınızda; eşyalarınız hem bavulun içindeki sert baskıdan korunuyor hem de sürtünme nedeniyle oluşacak kırışıklıklar minimuma iniyor./ kaynak: ensonhaber

