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Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

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Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Türkiye genelinde halihazırda görev yapan valilerin memleketleri üzerinden hazırlanan kapsamlı dağılım, ülkenin bürokrasisindeki lider illeri gözler önüne serdi. Yapılan resmi listeye göre Erzurum ve Adana beşer valisiyle listenin zirvesini kimseye kaptırmazken, onları dörder valilikle Ankara, Elazığ ve Kayseri takip etti. Devletin kritik kademelerinde görev yapan bu isimlerin coğrafi kökenleri, hangi illerin bürokrasi ocağına dönüştüğünü net bir şekilde kanıtladı.

#1
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Türkiye genelinde halihazırda görev yapan valilerin memleketleri üzerinden hazırlanan dağılımda Adana ve Erzurum, 5’er valiyle listenin zirvesini paylaştı. Bürokrasiye kazandırdığı vali sayısıyla dikkat çeken Erzurum, Adana ile birlikte Türkiye’nin en fazla vali çıkaran illeri arasında ilk sırada yer aldı. Verilen listeye göre Erzurumlu valiler arasında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul Valisi Davut Gül, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yer alıyor.

#2
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Valilerin memleketlerine ilişkin dağılımda Erzurum ve Adana’nın ardından Ankara, Elazığ ve Kayseri öne çıktı. Söz konusu üç ilden 4’er ismin valilik görevinde bulunması dikkat çekerken, Antalya, Sinop, Trabzon, Çorum, Malatya, Bitlis ve Ordu da birden fazla vali yetiştiren iller arasında yer aldı.

#3
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

İşte valiler ve memleketleri: Adana Valisi Mustafa Yavuz: Elazığ Adıyaman Valisi Abdullah Küçük: Sivas Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş: Trabzon Ağrı Valisi Önder Bozkurt: Hatay Aksaray Valisi Murat Duru: Niğde Amasya Valisi Önder Bakan: Tekirdağ Ankara Valisi Yakup Canbolat: Çorum Antalya Valisi Hulusi Şahin: Ankara Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı: Bitlis Artvin Valisi Turan Ergün: Sinop Aydın Valisi Osman Varol: İzmir

#4
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Düzce Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer: Rize Bingöl Valisi Cahit Çelik: Ağrı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya: Kastamonu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın: Mardin Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan: Ağrı Bursa Valisi Erol Ayyıldız: Giresun Çanakkale Valisi Ömer Toraman: Erzurum Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş: Sivas Çorum Valisi Ali Çalgan: Malatya Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger: Konya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: Trabzon Edirne Valisi Yunus Sezer: Erzurum Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Ordu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bitlis Erzurum Valisi Aydın Baruş: Edirne Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz: Adana

#5
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Tokat Giresun Valisi Mustafa Koç: Adana Gümüşhane Valisi Cevdet Atay: Elazığ Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan: Kayseri Hatay Valisi Mustafa Masatlı: Çorum Isparta Valisi Abdullah Erin: Mardin Mersin Valisi Atilla Toros: Bitlis İstanbul Valisi Davut Gül: Erzurum İzmir Valisi Süleyman Elban: Kırşehir Kars Valisi Ziya Polat: İzmit Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Sinop Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Kocaeli Kırklareli Valisi Uğur Turan: Giresun Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek: Adana Kocaeli Valisi İlhami Aktaş: Erzurum Konya Valisi İbrahim Akın: Çorum

#6
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Tokat Giresun Valisi Mustafa Koç: Adana Gümüşhane Valisi Cevdet Atay: Elazığ Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan: Kayseri Hatay Valisi Mustafa Masatlı: Çorum Isparta Valisi Abdullah Erin: Mardin Mersin Valisi Atilla Toros: Bitlis İstanbul Valisi Davut Gül: Erzurum İzmir Valisi Süleyman Elban: Kırşehir Kars Valisi Ziya Polat: İzmit Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Sinop Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Kocaeli Kırklareli Valisi Uğur Turan: Giresun Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek: Adana Kocaeli Valisi İlhami Aktaş: Erzurum Konya Valisi İbrahim Akın: Çorum

#7
Foto - Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: Ankara Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: Trabzon Bayburt Valisi Mustafa Eldivan: Kayseri Karaman Valisi Hayrettin Çiçek: Elazığ Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim: İstanbul Batman Valisi Ekrem Canalp: Bolu Şırnak Valisi Birol Ekici: Antalya Bartın Valisi Nurtaç Arslan: Amasya Iğdır Valisi Fırat Taşolar: Kahramanmaraş Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta: Antalya Karabük Valisi Oktay Çağatay: Kırşehir Kilis Valisi Ömer Kalaylı: Kahramanmaraş

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