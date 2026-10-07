Valiler ordusunu o iki şehir tek başına doğurdu! İşte Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri

Türkiye genelinde halihazırda görev yapan valilerin memleketleri üzerinden hazırlanan kapsamlı dağılım, ülkenin bürokrasisindeki lider illeri gözler önüne serdi. Yapılan resmi listeye göre Erzurum ve Adana beşer valisiyle listenin zirvesini kimseye kaptırmazken, onları dörder valilikle Ankara, Elazığ ve Kayseri takip etti. Devletin kritik kademelerinde görev yapan bu isimlerin coğrafi kökenleri, hangi illerin bürokrasi ocağına dönüştüğünü net bir şekilde kanıtladı.