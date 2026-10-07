14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi
Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle 17 askerin denize sürüklenmesi ve 14 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciada soruşturma derinleşti. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından görevden alınan eski Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov, görevi ihmal suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatbikatın planlanmasından güvenlik açıklarına kadar pek çok skandalın mercek altına alındığı süreçte, 5 yetkilinin daha şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı bildirildi.