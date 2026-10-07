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14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

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14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle 17 askerin denize sürüklenmesi ve 14 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciada soruşturma derinleşti. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından görevden alınan eski Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov, görevi ihmal suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatbikatın planlanmasından güvenlik açıklarına kadar pek çok skandalın mercek altına alındığı süreçte, 5 yetkilinin daha şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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Foto - 14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov, görevi ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

#2
Foto - 14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Niyazbekov'un 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ve mahkeme kararıyla tutuklandığını açıkladı. Niyazbekov'un, tatbikat sırasında gerekli görev ve sorumlulukları yerine getirmemekle suçlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması, güvenlik önlemleri, hava koşullarının değerlendirilmesi ve sorumlu personelin aldığı kararlar mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın devam ettiğini ve Niyazbekov hakkındaki adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

#3
Foto - 14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Facia, 24 Eylül'de Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatı sırasında meydana geldi. Tatbikat sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi üzerine 17 asker denize sürüklendi. Olayda 14 asker hayatını kaybetti. Facianın ardından Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan 5 yetkili de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

#4
Foto - 14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Kanat Niyazbekov, Ağustos 2025'te Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştı. Niyazbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından 3 Ekim'de görevden alınmıştı.

#5
Foto - 14 askerin can verdiği faciada şok tutuklama! Görevden alınan komutan doğrudan cezaevine gönderildi

Soruşturma kapsamında tatbikatın hangi koşullarda planlandığı, kötüleşen hava şartlarına karşı ne gibi önlemler alındığı ve olay sırasında görevli komutanların aldığı kararların incelendiği belirtildi.

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