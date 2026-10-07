Stoklar tükendi, panik başladı! Avrupa’nın tüm silah açığını tek başına Türkiye kapatacak
Avrupa'nın savunma sanayisinde yaşadığı üretim ve stok yenileme krizi derinleşirken, İspanyol bankacılık grubu BBVA Research'ten dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Hazırlanan raporda Türkiye'nin İHA, taarruz dronları ve mühimmat üretimindeki devasa kapasitesinin Avrupa'nın kritik açıklarını kapatabilecek tek güç olduğu vurgulandı. Uzmanlar, iki taraf arasındaki olası savunma iş birliğinin önümüzdeki 10 yılın en büyük jeopolitik fırsatına dönüşeceğini belirtiyor.