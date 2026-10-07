Stoklar tükendi, panik başladı! Avrupa’nın tüm silah açığını tek başına Türkiye kapatacak

Avrupa'nın ihtiyaçları ile Türkiye'nin üretim kabiliyeti karşılaştırıldığında ise iki alan özellikle öne çıktı: İHA ve taarruz dronları ile mühimmat, patlayıcı ve stok kapasitesi. Raporda Türkiye'nin savunma sanayisinin sahip olduğu üretim kapasitesinin Avrupa'nın ihtiyaçlarını tamamlayabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesi yapıldı. Jeopolitik gerilimler nedeniyle askeri harcamaların kısa vadeli tedarikten uzun vadeli kapasite inşasına yöneldiğine işaret eden BBVA Research, küresel savunma talebinin daha yapısal bir döneme girdiğini aktardı.