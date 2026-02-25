  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından Ramazan ayında suyu dengeli ve planlı tüketin uyarısı: Apar topar bu kararınızı değiştirin... Yapay zeka, lig şampiyonunu ilan etti! İşte averajla ipi göğüsleyecek takım Katar'dan flaş Türkiye kararı! 'Böyle olmuyor' deyip apar topar değiştirdiler Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor! Türkiye’de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD’den herkesi şoke eden atak Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından “Bunu nasıl becerdiler” dedirtecek hamle Amerikalıları öldürdünüz!’ Trump'a beklenmedik anda sert protesto
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber

Celal Karatüre, "Kabede Hacılar" ilahisiyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek bu başarıyı elde eden ilk Türk sanatçı oldu.

#1
Foto - Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber

Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, uluslararası müzik listelerinde önemli bir başarıya imza attı. İlahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen Karatüre, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu.

#2
Foto - Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber

Manevi teması ve yorumuyla dikkat çeken eser, kısa sürede dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaştı. Karatüre'nin Billboard listelerinde zirveye yerleşmesi, hem Türkiye'de hem de uluslararası müzik çevrelerinde yankı uyandırdı.

#3
Foto - Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber

Celal Karatüre, aslen Samsunlu olup hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası kendine has yorumuyla harmanlayarak dinleyicilerine sunmaktadır.

#4
Foto - Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber

Özellikle Samsun'un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün samimiyetini ilahilerine yansıtmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic bazı yabancı laboratuvarların, modellerini "endüstriyel ölçekte damıtma saldırılarıyla" kopyalamay..
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23