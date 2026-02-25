  • İSTANBUL
Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle
Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından “Bunu nasıl becerdiler” dedirtecek hamle

ABD Ordusu, genel maksat helikopteri filosunun operasyonel ömrünü uzatmak ve hazırlık seviyesini artırmak amacıyla UH-60M Black Hawk modernizasyon sürecini resmen başlattı. Yayımlanan bilgi talebiyle, yılda 12 ila 24 helikopterin bileşen revizyonu ve kabiliyet artırımına tabi tutularak güncel tehditlere hazır hale getirilmesi planlanıyor. Tıbbi tahliyeden hava hücumuna kadar kritik görevlerde kullanılan bu platformlar, yeni sistem entegrasyonlarıyla dijital harp sahasının gereklerine uyumlu hale getirilecek.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

Modernizasyon süreci, ABD Ordusu’nun geniş bir genel maksat helikopteri filosunda operasyonel hazırlık seviyesini sürdürme gereksinimini; uzun vadeli idame ihtiyaçları ve endüstriyel kapasite zorluklarını yöneterek karşılama ihtiyacını ele alıyor.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

Program, yeni sistem geliştirmeden ziyade üretim kabiliyeti ve endüstriyel kapasiteye odaklanıyor. Brifingde belirtildiğine göre, amaç “envanterde bulunan UH-60M Black Hawk helikopter filosunun modernizasyonu ve idamesine yönelik ticari çözümleri belirlemek ve değerlendirmek ve Kara Havacılığının dönüşümünü ölçekli şekilde desteklemek.” olarak açıklandı.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

UH-60M Black Hawk, ABD Ordusu’nun ana orta sınıf taşıma helikopteri olarak görev yapıyor ve hava hücum, personel nakli, tıbbi tahliye, komuta ve kontrol, arama kurtarma ve afet yardım operasyonları dâhil olmak üzere çeşitli görevleri destekliyor.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

Sanayi brifingine göre helikopter, 11 personel taşıyabiliyor, yaklaşık 151 knot hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 275 deniz mili seyir menziliyle görev yapıyor.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

Platformun çok görevli rolü, özellikle uçakların küresel ölçekte sürdürülen kullanımı nedeniyle uçuş saatlerinin artmasıyla birlikte filo kullanılabilirliğini Kara Havacılığı operasyonları için temel bir gereklilik haline getiriyor.

Foto - Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından "Bunu nasıl becerdiler" dedirtecek hamle

