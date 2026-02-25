Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından “Bunu nasıl becerdiler” dedirtecek hamle
ABD Ordusu, genel maksat helikopteri filosunun operasyonel ömrünü uzatmak ve hazırlık seviyesini artırmak amacıyla UH-60M Black Hawk modernizasyon sürecini resmen başlattı. Yayımlanan bilgi talebiyle, yılda 12 ila 24 helikopterin bileşen revizyonu ve kabiliyet artırımına tabi tutularak güncel tehditlere hazır hale getirilmesi planlanıyor. Tıbbi tahliyeden hava hücumuna kadar kritik görevlerde kullanılan bu platformlar, yeni sistem entegrasyonlarıyla dijital harp sahasının gereklerine uyumlu hale getirilecek.