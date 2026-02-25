Katar'dan flaş Türkiye kararı! 'Böyle olmuyor' deyip apar topar değiştirdiler

Bu değişiklik, sadece uçak modelinin yenilenmesi değil, aynı zamanda ciddi bir koltuk arzı artışı anlamına geliyor. Yeni planlamaya göre Sabiha Gökçen hattında kullanılacak A321neo uçakları, tek sınıflı (all-economy) konfigürasyona sahip olacak. Uçak, 236 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Böylece Qatar Airways, frekans artırmak yerine daha büyük uçak kullanarak tek seferde daha fazla yolcu taşıma stratejisini (upguaging) benimsemiş oldu.