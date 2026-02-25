Katar'dan flaş Türkiye kararı! 'Böyle olmuyor' deyip apar topar değiştirdiler
Körfez’in dev havayolu Qatar Airways artan Türkiye talepleri sonrasında yeni bir karar almak zorunda kaldı. Karar 15 Mart itibariyle resmiyet kazanacak.
Körfez’in dev havayolu Qatar Airways, İstanbul pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Doha merkezli küresel havayolu Qatar Airways, Türkiye pazarındaki talebe kayıtsız kalmadı. 2026 yaz tarifesini şekillendiren şirket, İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) hattında önemli bir revizyona giderek kapasite artış düğmesine bastı.
Mevcut durumda Airbus A320 tipi uçaklarla icra edilen seferlerde bayrak değişimi yaşanacak. Havayolu, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren bu hatta filosunun daha büyük ve modern dar gövdesi olan Airbus A321neo’yu devreye alacak.
Bu değişiklik, sadece uçak modelinin yenilenmesi değil, aynı zamanda ciddi bir koltuk arzı artışı anlamına geliyor. Yeni planlamaya göre Sabiha Gökçen hattında kullanılacak A321neo uçakları, tek sınıflı (all-economy) konfigürasyona sahip olacak. Uçak, 236 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Böylece Qatar Airways, frekans artırmak yerine daha büyük uçak kullanarak tek seferde daha fazla yolcu taşıma stratejisini (upguaging) benimsemiş oldu.
Seferlerin günlük olarak icra edileceği hattın tarife detayları ise şu şekilde netleşti: QR241 (Gidiş): Doha Kalkış 07:45 – Sabiha Gökçen Varış 12:10, QR242 (Dönüş): Sabiha Gökçen Kalkış 13:35 – Doha Varış 17:45
Kapasite artışının arkasındaki ana nedenin “transit yolcu” olduğu belirtiliyor. Doha aktarmalı olarak Asya, Uzak Doğu ve Avustralya’ya seyahat eden yolcu sayısındaki artış, havayolunu bu hatta daha büyük uçaklar kullanmaya yöneltti.
