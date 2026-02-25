Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı ve uzun yaşama formüllerini açıkladı.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı ve uzun yaşama formüllerini açıkladı.
Sabah’ta kaleme aldığı yazısında Müftüoğlu'na göre yaşlanma süreci aslında biyolojik bir enerji verimliliği problemi olup, bu iki sistemin uyumlu çalışması sağlığımızın sürdürülebilirliğini belirliyor. Müftüoğlu yazısında, modern yaşamın getirdiği enerji krizine karşı hücresel düzeyde nasıl bir savunma hattı oluşturulabileceğine dair ipuçlarını anlattı.
BAŞROL OYUNCULARI: MİTOKONDRİ VE METABOLİZMA Biri enerjiyi üretir. Diğeri o enerjiyi yönetir. Biri hücrenin santralidir. Diğeri tüm şehrin ekonomi bakanlığı. Ve sağlık dediğimiz şey aslında bu iki sistemin uyumlu dansıdır.
Mitokondriler sadece ATP üreten küçük organeller değildir. Onlar aynı zamanda: Hücresel stres sensörüdür Apoptozun karar vericisidir İnflamasyonun tetikleyicisidir Uzun ömrün biyolojik belirleyicisidir
Kalp kası hücresinde 20–25 bin mitokondri vardır. Neden? Çünkü kalp duramaz. Beyin hücreleri de benzer şekilde enerjiye bağımlıdır. Enerji azaldığında önce dikkat gider. Sonra hafıza. Sonra direnç. Yaşlanma dediğimiz süreçte ilk yavaşlayan şey kas değil, kemik değil…
Metabolizma sadece "kalori yakmak" değildir.
Glukozu nereye göndereceğini, Yağı ne zaman yakacağını, İnsülini ne kadar salgılayacağını, Kortizole nasıl yanıt vereceğini belirleyen bir orkestradır. Metabolik esneklik dediğimiz şey;
karbonhidratla da, yağla da, açlıkla da, egzersizle de uyum içinde çalışabilme yeteneğidir.
Mitokondri kader değildir. Metabolizma yazgı değildir. Egzersiz mitokondri sayısını artırır. Soğuk maruziyet metabolik esnekliği güçlendirir. Direnç antrenmanı glukozu kasa çeker. Aralıklı açlık mitokondri biyogenezini uyarır. Kaliteli uyku hücresel tamiri başlatır.
PGC-1 alfa aktive olur. AMPK çalışır. Otofaji devreye girer. Hücre gençleşir.
Kalbiniz ne kadar güçlü atarsa atsın, eğer hücreleriniz enerji üretemiyorsa sağlık sürdürülebilir değildir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23