Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

BAŞROL OYUNCULARI: MİTOKONDRİ VE METABOLİZMA Biri enerjiyi üretir. Diğeri o enerjiyi yönetir. Biri hücrenin santralidir. Diğeri tüm şehrin ekonomi bakanlığı. Ve sağlık dediğimiz şey aslında bu iki sistemin uyumlu dansıdır.