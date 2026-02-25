  • İSTANBUL
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı ve uzun yaşama formüllerini açıkladı.

#1
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Sabah’ta kaleme aldığı yazısında Müftüoğlu'na göre yaşlanma süreci aslında biyolojik bir enerji verimliliği problemi olup, bu iki sistemin uyumlu çalışması sağlığımızın sürdürülebilirliğini belirliyor. Müftüoğlu yazısında, modern yaşamın getirdiği enerji krizine karşı hücresel düzeyde nasıl bir savunma hattı oluşturulabileceğine dair ipuçlarını anlattı.

#2
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

BAŞROL OYUNCULARI: MİTOKONDRİ VE METABOLİZMA Biri enerjiyi üretir. Diğeri o enerjiyi yönetir. Biri hücrenin santralidir. Diğeri tüm şehrin ekonomi bakanlığı. Ve sağlık dediğimiz şey aslında bu iki sistemin uyumlu dansıdır.

#3
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Mitokondriler sadece ATP üreten küçük organeller değildir. Onlar aynı zamanda: Hücresel stres sensörüdür Apoptozun karar vericisidir İnflamasyonun tetikleyicisidir Uzun ömrün biyolojik belirleyicisidir

#4
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Kalp kası hücresinde 20–25 bin mitokondri vardır. Neden? Çünkü kalp duramaz. Beyin hücreleri de benzer şekilde enerjiye bağımlıdır. Enerji azaldığında önce dikkat gider. Sonra hafıza. Sonra direnç. Yaşlanma dediğimiz süreçte ilk yavaşlayan şey kas değil, kemik değil…

#5
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Metabolizma sadece "kalori yakmak" değildir.

#6
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Glukozu nereye göndereceğini, Yağı ne zaman yakacağını, İnsülini ne kadar salgılayacağını, Kortizole nasıl yanıt vereceğini belirleyen bir orkestradır. Metabolik esneklik dediğimiz şey;

#7
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

karbonhidratla da, yağla da, açlıkla da, egzersizle de uyum içinde çalışabilme yeteneğidir.

#8
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Mitokondri kader değildir. Metabolizma yazgı değildir. Egzersiz mitokondri sayısını artırır. Soğuk maruziyet metabolik esnekliği güçlendirir. Direnç antrenmanı glukozu kasa çeker. Aralıklı açlık mitokondri biyogenezini uyarır. Kaliteli uyku hücresel tamiri başlatır.

#9
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

PGC-1 alfa aktive olur. AMPK çalışır. Otofaji devreye girer. Hücre gençleşir.

#10
Foto - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı

Kalbiniz ne kadar güçlü atarsa atsın, eğer hücreleriniz enerji üretemiyorsa sağlık sürdürülebilir değildir.

