28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!
Kırıkkale’de okul müdürü olarak görev yapan Nurcan Şarlayan, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle hem üniversite yıllarında hem de meslek hayatında baskıya maruz kaldığını belirtti. O dönemde kütüphanelerde Allah’ın isminin geçtiği kitaplar gerekçe gösterilerek soruşturmalar açıldığını dile getiren Şarlayan, bugün o yıllarla kıyaslandığında “çağ atladık” ifadelerini kullanarak öğrencilerin artık daha özgür bir eğitim ortamında bulunduğunu söyledi.