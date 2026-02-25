  • İSTANBUL
IHA Giriş Tarihi:

28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

Kırıkkale’de okul müdürü olarak görev yapan Nurcan Şarlayan, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle hem üniversite yıllarında hem de meslek hayatında baskıya maruz kaldığını belirtti. O dönemde kütüphanelerde Allah’ın isminin geçtiği kitaplar gerekçe gösterilerek soruşturmalar açıldığını dile getiren Şarlayan, bugün o yıllarla kıyaslandığında “çağ atladık” ifadelerini kullanarak öğrencilerin artık daha özgür bir eğitim ortamında bulunduğunu söyledi.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

"Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinde Kırıkkale'de okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Şehit Emre Güngör Anaokulu Müdürü Nurcan Şarlayan (57), başörtüsü nedeniyle baskı gördüğünü söyledi. Şarlayan, o dönemde yaşadığı zorlu süreci İHA muhabirine anlattı. 2 çocuk annesi Şarlayan, hem üniversite yıllarında hem de meslek hayatında çeşitli engellerle karşılaştığını söyledi. Üniversitede bazı derslere başörtüsü nedeniyle alınmadığını, yok yazıldığını ve başarısız gösterildiğini ifade eden Şarlayan, o dönemde eğitim hakkının kısıtlandığını dile getirdi. Göreve başladığı dönemde de benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını aktaran Şarlayan, başörtüsü ile mesleği arasında tercih yapmaya mecbur bırakıldığını ifade etti.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

"Müslüman ülkede olarak ve böyle bir hakkımızın da olduğunu düşünüyorduk" O dönem zorlu bir süreç yaşadığını anlatan Şarlayan, "Bu süreci hala hatırladığımızda içimiz sızlıyor. Hiç olmaması gereken bir acıyı hissettik. Bu sürecin iki ayağı var diye yorumluyorum. Öğrencilik kısmında bir de meslek hayatında. Öğrencilik zamanında da yaşadık. Ankara'nın güzel bir üniversitesinde bazı hocalarımız özellikle sınıfa, derse almak istememeleri, derse giremediğimiz için yok yazıldığımız ve başarısız görünmemiz. Sonuçta okulu bu şartlarda bitirdik. Ama önümüzde başka bir zorlu süreç vardı. Mesleğimizi ya başörtülü olarak sürdürmek isteyip bunun mücadelesini vermek ya da geri çekilip evde oturmak. Biz başörtülü olarak çalışabildiğimizi umduk, bir Müslüman ülkede olarak ve böyle bir hakkımızın da olduğunu düşünüyorduk. Ama meslek hayatına başladığımızda bunun mümkün olmadığı çok acı gerçeklerle bizim önümüze serildi" dedi.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

"Müfettişe, 'inancım gereği bu şekilde bulunuyorum' dedim" Okulu bu şartlarda tamamladığını belirten Şarlayan, meslek hayatında ise daha ağır baskılarla karşılaştığını kaydetti. Şarlayan, "Nelerdi bunlar; okulun kapısından içeriye bu şekilde giremezsin. Bir dönem yaşadığım, hala unutamadığım, müdür beyin okulun bahçe kapısında 'başını açacaksın' demesi. Bize görevden alınma ya da istifa edeceksin seçeneği sunuldu. Görevden alınma yazısını yazmak için müfettiş geldiğinde 'bu görevden alınma yazınız, son kararınız bu mu?' dedi. Ben de başka bir çarem olmadığını söyledim. 'inancım gereği bu şekilde bulunuyorum' dedim. İfadelerini aynen söylüyorum, 'iki haftaya kadar da görevden alınırsınız' şeklinde söyledi. Dosyam bakanlığa gittikten sonra nasıl bir şeyse kaybolmuş. Ben bir ay bekledim, dosyam gelmedi" ifadelerini kullandı.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

"Nihayetinde 'Dünya sizin olsun, Allah'ın rızası bize yeter' diyerek istifa ettim" Yaşanan sürecin ailesini de derinden etkilediğini ifade eden Şarlayan, "Bebeğimiz dünyaya geldi. Sonra tabii yaşanan sıkıntıların etkisi var mı yok mu onu Allah bilir. Biz bebeğimiz doğduktan 3 ay sonra kaybettik bebeğimizi. Birçok arkadaşımız da inanır mısınız, benim bildiğim 3 arkadaşımız vefat etti bu süreci yaşamış olan. Muhakkak bedenen, ruhen etkilenmiş bir hayat yaşadık. İstifa etmek zorunda kaldım, görevden alınma yazısı da yazılmadığı için. İstifa dilekçeme de 'ailevi nedenler' denildi. Sanki bina üzerinize yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Nihayetinde 'Dünya sizin olsun, Allah'ın rızası bize yeter' diyerek görevimden istifa ettim bir 5 yıl kadar" diye konuştu.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

"O kitapları kütüphanede tutamıyordum" O dönem Allah'ın isminin geçtiği kitapların dahi soruşturma konusu yapıldığını ifade eden Şarlayan, "Şu anda o dönemle kıyaslarsak çağ atlamış durumdayız. Çocuklarımıza bakıyoruz gördüğünüz gibi. Güzel bir Ramazan ortamı. O dönem de benim birkaç tane kitabım vardı. Mesela Allah'ın esmalarını anlatan cümleler vardı. İnanır mısınız, o kitapları kütüphanede tutamıyordum. Çocuklarla o kitapları anlatıyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Bunda da cezai işlem uygulanan arkadaşlarımız vardı. Allah'ın isminin geçtiği ifadeler bulunduğu için soruşturma açılmıştı" şeklinde konuştu.

Foto - 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor!

