  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından Ramazan ayında suyu dengeli ve planlı tüketin uyarısı: Apar topar bu kararınızı değiştirin... Yapay zeka, lig şampiyonunu ilan etti! İşte averajla ipi göğüsleyecek takım Katar'dan flaş Türkiye kararı! 'Böyle olmuyor' deyip apar topar değiştirdiler Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın temelindeki sırlarını anlattı 28 Şubat'ın pisliği oluk oluk akıyor ama bitmiyor! Türkiye’de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD’den herkesi şoke eden atak Son gelişmeyi duyanlar inanamıyor! Celal Karatüre’den, Türkiye’yi sevince boğan haber Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı Efsane helikopter için yeni dönem! Savaş alanının kralından “Bunu nasıl becerdiler” dedirtecek hamle Amerikalıları öldürdünüz!’ Trump'a beklenmedik anda sert protesto
Ramazan
15
Yeniakit Publisher
Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Uzman hekimlerden iftar ve sahur sağlığımız için özel ipuçları gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Oruç tuzla mı açılmalı, suyla mı, hurmayla mı? Hangisi daha faydalı? Herkes orucunu farklı bir şekilde açıyor. Peki, orucu tuzla açmak faydalı mı? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Nurcem Öykü Aydın, iftarda ilk lokmanın vücuttaki etkilerini ve özellikle hangi hastalık gruplarının tuzdan uzak durması gerektiğini anlattı. İşte “Orucu neyle açmak daha faydalı?” sorusunun cevabı…

#2
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Ramazan ayında sofraların en çok tartışılan konularından biri olan "Orucu neyle açmalı?" sorusunu mercek altına aldık.

#3
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Diyetisyen Nurcem Öykü Aydın, orucu tuzla açmanın tansiyon ve böbrek sağlığı için gizli tehlikeler barındırabileceğini belirtti.

#4
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Uzun süreli açlık ve susuzluğun ardından vücudun öncelikli ihtiyacının "hidrasyon" yani su olduğunu vurgulayan Aydın; hurma, zeytin ve su üçlüsünün neden en sağlıklı seçenekler olduğunu detaylarıyla anlattı. İşte "Orucu tuzla açmak faydalı mı?" sorusundan, kronik hastaların dikkat etmesi gereken kritik uyarılara kadar Ramazan sağlığına dair tüm detaylar...

#5
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Orucumuzu tuz ile açıyor olmanın sağlık açısından üstün/destekleyici bir fayda sağladığını gösteren herhangi bir kuvvetli bilimsel kanıt mevcut değildir.

#6
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Gün içerisinde terleme yoluyla yahut idrarla az ama belli miktarlarda sodyum kaybı gerçekleşiyor olsa da bu kayıp fizyolojik sınırlar içerisindedir ve iftarla birlikte tüketilen normal bir öğünle zaten rahatlıkla telafi edilir. Dolayısıyla orucun birkaç gram tuzla açılmasının elektrolit dengesi üzerinde belirgin bir iyileştirici etkisi olduğu söylenemez.

#7
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Fizyolojik açıdan değerlendirildiğinde, orucun su ile açılması çok daha uygun ve güvenlidir. Uzun süren bir açlığın ve susuzluğun sonunda vücudun öncelikli ihtiyacı sıvıdır/sudur.

#8
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Su, mideyi nazikçe uyarır, enzimleri uyandırır, dolaşımı destekler ve sindirim sistemini iftara hazırlar. Buna karşılık tuz, sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi susuzluk hissini de iyice artırabilir. Bu nedenle orucun suyla açılması hem hidrasyon hem de sindirim sağlığı açısından çok daha dengeli bir yaklaşım olacaktır.

#9
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Tuzla oruç açmak tansiyon, böbrek sağlığı ve ödem açısından risk oluşturabilir mi? Kimler özellikle uzak durmalı?

#10
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Evet, tuzla oruç açmak özellikle bazı risk gruplarında olumsuz etkilere yol açabilir. Açlık sonrası hızlı ve öncelikli sodyum alımı ve bir de bunu sürekli hale getirmek; kan basıncında ani yükselmelere, sıvı tutulmasına ve ödem oluşumuna zemin hazırlayabilir. Ayrıca böbreklerin de sodyum yükünü dengelemesi zorlaşabilir.

#11
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Özellikle hipertansiyonu olanlar, böbrek hastaları, kalp-damar hastalığı bulunanlar, vücudu ödem tutmaya eğilimli olan bireyler, yaşlılar ve hamileler için tuzla oruç açmak gündeme gelmemelidir. Bu bireylerde sodyum alımının kontrollü olması sağlık açısından kritik öneme sahiptir.

#12
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

İftara başlarken mideyi yormayan, sıvı ve hafif besinlerle başlamak en sağlıklı yaklaşımdır.

#13
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Ilık su, az miktarda hurma, standart bir iki zeytin veya hafif malzemeler barındıran bir miktar çorba sindirim sistemini nazikçe aktive eder.

#14
Foto - Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Tuz yerine doğal besinlerin kendi mineral içeriğinden faydalanmak daha doğru bir tercihtir. Örneğin hurma; potasyum, magnezyum ve doğal şeker içeriğiyle enerji sağlar, zeytin ise kontrollü miktarda tüketildiğinde sağlıklı yağ asitleri sunar. Bu seçenekler hem elektrolit dengesini destekler hem de ani sodyum yüklenmesini önleyebilir deriz rahatlıkla.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic bazı yabancı laboratuvarların, modellerini "endüstriyel ölçekte damıtma saldırılarıyla" kopyalamay..
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23