Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı

Su, mideyi nazikçe uyarır, enzimleri uyandırır, dolaşımı destekler ve sindirim sistemini iftara hazırlar. Buna karşılık tuz, sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi susuzluk hissini de iyice artırabilir. Bu nedenle orucun suyla açılması hem hidrasyon hem de sindirim sağlığı açısından çok daha dengeli bir yaklaşım olacaktır.