Orucu tuzla mı hurmayla mı açmak daha faydalı? Diyetisyen tek tek açıkladı
Uzman hekimlerden iftar ve sahur sağlığımız için özel ipuçları gelmeye devam ediyor.
Oruç tuzla mı açılmalı, suyla mı, hurmayla mı? Hangisi daha faydalı? Herkes orucunu farklı bir şekilde açıyor. Peki, orucu tuzla açmak faydalı mı? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Nurcem Öykü Aydın, iftarda ilk lokmanın vücuttaki etkilerini ve özellikle hangi hastalık gruplarının tuzdan uzak durması gerektiğini anlattı. İşte “Orucu neyle açmak daha faydalı?” sorusunun cevabı…
Ramazan ayında sofraların en çok tartışılan konularından biri olan "Orucu neyle açmalı?" sorusunu mercek altına aldık.
Diyetisyen Nurcem Öykü Aydın, orucu tuzla açmanın tansiyon ve böbrek sağlığı için gizli tehlikeler barındırabileceğini belirtti.
Uzun süreli açlık ve susuzluğun ardından vücudun öncelikli ihtiyacının "hidrasyon" yani su olduğunu vurgulayan Aydın; hurma, zeytin ve su üçlüsünün neden en sağlıklı seçenekler olduğunu detaylarıyla anlattı. İşte "Orucu tuzla açmak faydalı mı?" sorusundan, kronik hastaların dikkat etmesi gereken kritik uyarılara kadar Ramazan sağlığına dair tüm detaylar...
Orucumuzu tuz ile açıyor olmanın sağlık açısından üstün/destekleyici bir fayda sağladığını gösteren herhangi bir kuvvetli bilimsel kanıt mevcut değildir.
Gün içerisinde terleme yoluyla yahut idrarla az ama belli miktarlarda sodyum kaybı gerçekleşiyor olsa da bu kayıp fizyolojik sınırlar içerisindedir ve iftarla birlikte tüketilen normal bir öğünle zaten rahatlıkla telafi edilir. Dolayısıyla orucun birkaç gram tuzla açılmasının elektrolit dengesi üzerinde belirgin bir iyileştirici etkisi olduğu söylenemez.
Fizyolojik açıdan değerlendirildiğinde, orucun su ile açılması çok daha uygun ve güvenlidir. Uzun süren bir açlığın ve susuzluğun sonunda vücudun öncelikli ihtiyacı sıvıdır/sudur.
Su, mideyi nazikçe uyarır, enzimleri uyandırır, dolaşımı destekler ve sindirim sistemini iftara hazırlar. Buna karşılık tuz, sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi susuzluk hissini de iyice artırabilir. Bu nedenle orucun suyla açılması hem hidrasyon hem de sindirim sağlığı açısından çok daha dengeli bir yaklaşım olacaktır.
Tuzla oruç açmak tansiyon, böbrek sağlığı ve ödem açısından risk oluşturabilir mi? Kimler özellikle uzak durmalı?
Evet, tuzla oruç açmak özellikle bazı risk gruplarında olumsuz etkilere yol açabilir. Açlık sonrası hızlı ve öncelikli sodyum alımı ve bir de bunu sürekli hale getirmek; kan basıncında ani yükselmelere, sıvı tutulmasına ve ödem oluşumuna zemin hazırlayabilir. Ayrıca böbreklerin de sodyum yükünü dengelemesi zorlaşabilir.
Özellikle hipertansiyonu olanlar, böbrek hastaları, kalp-damar hastalığı bulunanlar, vücudu ödem tutmaya eğilimli olan bireyler, yaşlılar ve hamileler için tuzla oruç açmak gündeme gelmemelidir. Bu bireylerde sodyum alımının kontrollü olması sağlık açısından kritik öneme sahiptir.
İftara başlarken mideyi yormayan, sıvı ve hafif besinlerle başlamak en sağlıklı yaklaşımdır.
Ilık su, az miktarda hurma, standart bir iki zeytin veya hafif malzemeler barındıran bir miktar çorba sindirim sistemini nazikçe aktive eder.
Tuz yerine doğal besinlerin kendi mineral içeriğinden faydalanmak daha doğru bir tercihtir. Örneğin hurma; potasyum, magnezyum ve doğal şeker içeriğiyle enerji sağlar, zeytin ise kontrollü miktarda tüketildiğinde sağlıklı yağ asitleri sunar. Bu seçenekler hem elektrolit dengesini destekler hem de ani sodyum yüklenmesini önleyebilir deriz rahatlıkla.
