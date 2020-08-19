Uzmanlar tek tek açıkladı: Asla bu şekilde tüketmeyin! Zehir saçıyorlar

Son zamanlarda çiğ gıdaların tüketimi yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda uzman sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. Ancak bu durum her sebze için geçerli bir durum değil. Bazı besinleri çiğ olarak tüketirsenz çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.