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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı
IHA Giriş Tarihi:

Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Muş'ta yaşayan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, hiçbir eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiği bağlama sayesinde hem yeteneğiyle dikkat çekiyor hem de akranlarına ilham veriyor.

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Foto - Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Muş'ta okul çıkışlarında arkadaşlarıyla birlikte parklarda bir araya gelen 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Gezen, bağlama çalıp türkü söyleyerek vakit geçiriyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu belirten Gezen, ailesinde birçok kişinin saz çaldığını ve bu geleneği sürdürmek istediğini söyledi.

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Foto - Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Bağlamayı hiçbir kurs veya eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiğini ifade eden Gezen, hedefinin Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alarak yeteneğini daha da geliştirmek olduğunu dile getirdi. Saz çalmanın kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirten Gezen, "Ben Ömer Gezen. 14 yaşındayım, 8'inci sınıf öğrencisiyim. Saz çalmak bizim ailede genetik gibi. Amcalarım, dayılarım hepsi çalıyor. Benim de gönlüm vardı, çok şükür ben de öğrendim. Hiçbir eğitim almadan kendi kendime saz çalmayı öğrendim. Kötü alışkanlıklardan korunmak için saz çalıyorum. Benim yaşıtlarıma da tavsiyem budur. Biz arkadaşlarımla okul çıkışı parka geliyoruz, kendi kendimize çalıp eğleniyoruz. Hedefim Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek ve bu yeteneğimi geliştirmek" dedi.

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Foto - Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Ömer Gezen'in okul arkadaşı Ömer Ali Gürtürk ise sanatın ve müziğin gençleri olumsuz alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, "Ben Ömer Ali Gürtürk. Doğma büyüme Muşluyum. 8'inci sınıf öğrencisiyim. Her okul çıkışı arkadaşlarımızla toplanıp burada saz çalıp eğleniyoruz. Bizim yaşımızda kötü alışkanlıklar edinen arkadaşlarımız da var. Onlara bunu tavsiye etmem. Bizim gibi gelip parklarda eğlenmelerini tavsiye ederim. Sanatla ve müzikle iç içe olsunlar ki kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Ben de saz çalmak istiyorum, arkadaşımdan ders alacağım" diye konuştu.

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Foto - Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Parkta bir araya gelen gençlerin oluşturduğu samimi ortam, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, küçük yaşta bağlama çalmayı öğrenen Ömer Gezen'in azmi ve yeteneği takdir topladı.

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