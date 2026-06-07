Anadolu'nun yeni ozanı Muş'tan çıktı

Bağlamayı hiçbir kurs veya eğitim almadan kendi çabalarıyla öğrendiğini ifade eden Gezen, hedefinin Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alarak yeteneğini daha da geliştirmek olduğunu dile getirdi. Saz çalmanın kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirten Gezen, "Ben Ömer Gezen. 14 yaşındayım, 8'inci sınıf öğrencisiyim. Saz çalmak bizim ailede genetik gibi. Amcalarım, dayılarım hepsi çalıyor. Benim de gönlüm vardı, çok şükür ben de öğrendim. Hiçbir eğitim almadan kendi kendime saz çalmayı öğrendim. Kötü alışkanlıklardan korunmak için saz çalıyorum. Benim yaşıtlarıma da tavsiyem budur. Biz arkadaşlarımla okul çıkışı parka geliyoruz, kendi kendimize çalıp eğleniyoruz. Hedefim Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek ve bu yeteneğimi geliştirmek" dedi.