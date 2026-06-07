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Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!

Gürsu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Foto - Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!

Türkiye'de trafik kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar ve can kayıpları, yapılan uyarılara ve ağırlaştırılan cezalara rağmen devam ediyor. Yaya geçidinde yavaşlamayan sürücü, bir kız çocuğunun hayatını kararttı..

#2
Foto - Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!

ÇARPMA SONRASI METRELERCE SAVRULDU Çarpmanın etkisiyle küçük kız metrelerce havaya ve ileriye savruldu. Olayın ardından otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki iş yerinin önünde bulunan beton saksılara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda kişi yardım için koştu.

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Foto - Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nursima D.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre 14 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Foto - Bursa'da feci kaza: Kuralları hiçe saydı,çocuğun hayatını kararttı!

KAZA KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI Feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen çocuğa hızla gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle yaşanan savrulma anları net şekilde görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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