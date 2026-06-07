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Spor
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Yeniakit Publisher
Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Pilav Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, etkinlikte açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten 'yapı' mesajı! ‘Yanlış anlayacaklar'

Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim."

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