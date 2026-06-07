Yönetim de teknik heyet de durduramayacak: Gabriel Sara'ya sürpriz talip
Il Mattino, Napoli'nin Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer listesine aldığını ve yakından izlediğini duyurdu.
Il Mattino, Napoli'nin Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer listesine aldığını ve yakından izlediğini duyurdu.
İtalyan Il Mattino'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı.
Serie A’da iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Napoli, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla arayışlarını hızlandırdı. İtalyan ekibinin scout ekiplerinin, Galatasaray formasıyla sergilediği istikrarlı ve etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gabriel Sara’yı yakından takip ettiği belirtildi.
2024 sezonunun başında sarı-kırmızılı ekibe katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu, hem oyun kurma becerisi hem de skora katkısıyla teknik direktör Okan Buruk'un taktik tahtasındaki en önemli isimlerden biri konumunda.
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