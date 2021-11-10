Uzmanlar peşpeşe uyardı! Bu diyeti yapan kısır oluyor

Akdeniz diyeti zengin meyve ve sebze içeriği ile düşük doymuş yağ oranı nedeniyle uzmanlar tarafından hep daha sağlıklı olarak görüldü. Ancak Norveç'te yapılan yeni bir araştırma Akdeniz diyetinin et ve süt tüketiminin ağırlıklı olduğu geleneksel beslenme tarzına göre daha fazla kimyasal madde alımına neden olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bu maddelerin kısırlığa, bağışıklık sistemi sorunlarına ve çocuklarda gelişimin engellenmesine neden olabileceği konusunda uyardı.