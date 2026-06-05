20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar
Yıllarca kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'nın, kimsesizler mezarlığında defnedilen kadın olduğu ortaya çıktı. 20 yıl sonra çözülen cinayette gözaltına alınan 3 şüphelinin Gülcan Yazıcı'nın en yakın çevresinden isimler olduğu öğrenildi. Cesedi yıllar önce Ozan Çayı'nda bulan görgü tanıkları, hafızalara kazınan korkunç detayları anlattı. Ozan Çayı'nda balık tuttuğu sırada kadın cesedini bulan Nejdet Demir, o gün yaşadıklarını anlatarak yıllar geçmesine rağmen görüntüleri unutamadığını söyledi. Demir, suda sürüklenen cesedi fark ettikten sonra durumu hemen yetkililere bildirdiğini ifade etti. Cansız bedenin sudan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir ise cesedin bulunduğu noktanın dikkat çekici olduğunu belirterek, Gülcan Yazıcı'nın başka bir yerde öldürülüp çaya sürüklenmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İşte detaylar…