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20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Yıllarca kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'nın, kimsesizler mezarlığında defnedilen kadın olduğu ortaya çıktı. 20 yıl sonra çözülen cinayette gözaltına alınan 3 şüphelinin Gülcan Yazıcı'nın en yakın çevresinden isimler olduğu öğrenildi. Cesedi yıllar önce Ozan Çayı'nda bulan görgü tanıkları, hafızalara kazınan korkunç detayları anlattı. Ozan Çayı'nda balık tuttuğu sırada kadın cesedini bulan Nejdet Demir, o gün yaşadıklarını anlatarak yıllar geçmesine rağmen görüntüleri unutamadığını söyledi. Demir, suda sürüklenen cesedi fark ettikten sonra durumu hemen yetkililere bildirdiğini ifade etti. Cansız bedenin sudan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir ise cesedin bulunduğu noktanın dikkat çekici olduğunu belirterek, Gülcan Yazıcı'nın başka bir yerde öldürülüp çaya sürüklenmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İşte detaylar…

#1
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 14 Mart 2006'da Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı'nda bulunup, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yeniden araştırılmasını istedi. Cesedin, 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulduğu değerlendirildi. Araştırmalarda, 2005 ve 2006 yılları arasında kayıp ihbarı verilen 1000 kadın analiz edildi.

#2
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

GÜLCAN'IN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedin, o dönemde Yalova'da Kemal Y. ile birlikte yaşayıp hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği öngörüldü. Yazıcı'nın eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O.'dan olan kızı Sultan O.'dan DNA örneği alındı. Ceset ile Sultan O.'nun DNA'sının yüzde 99,99 ihtimalle uyuştuğu belirlendi. Yazıcı'nın Sultan O.'nın biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.

#3
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELMİŞ Araştırmalarda, Gülcan Yazıcı'nın 17 Kasım 2005'te kızının doğum günü sebebiyle Yalova'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki Darboğaz Mahallesi'ne geldiği, çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınamadığı bildirildi. Soruşturma devamında, Yazıcı'nın o dönemde geldiği Darboğaz Mahallesi ile kimliği belirsiz cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi'nin birbirine çok yakın olduğu tespit edildi. Bu arada, Yazıcı ile çocuklarının bulunduğu fotoğraf da araştırma ve analiz tutanağına eklendi.

#4
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

'ÇOCUKLARINI GÖRÜP ZAMAN GEÇİRDİ' Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'nun mülakat yaptıkları belirtilen tutanakta, "Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005 tarihinde kızı olan Sultan O.'nun doğum gününde Samsun ili Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A.'nın evinde kalan çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve zaman geçirdi.

#5
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Bahsi geçen Gülcan Yazıcı çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O.'nun da arkadaşı ve çocuklarını bıraktığı Bayram A.'ya ait eve geldi.

#6
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Gülcan Yazıcı ve çocukları birlikte bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan O.'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

#7
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

ÇOCUKLARINA BAKSIN DİYE EMEKLİ MAAŞINI VERMİŞ Olaya ilişkin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi N.Y., eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı Osman O. ile onun arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

#8
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Bu arada Osman O.'nun emekli maaşı karşılığında o dönemde çocukları Selim ve Sultan O.'ya bakması için arkadaşı Bayram A.'ya bıraktığı öğrenildi. Selim ve Sultan O.'nun şu anda Yalova'da olduğu, Gülcan Yazıcı'nın mezarının da İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

#9
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

'HER TARAFI ÇÜRÜMÜŞ, KULAĞI VE KOLLARI YOKTU' Ozan Mahallesi'nde Gülcan Yazıcı'ya ait cesedi Ozan Çayı'nda bulan Nejdet Demir (72), konuştu. Demir, "Balık tutmaya gelmiştik. Serpme atarken yumuşak bir şeye bastım. İlk başta hayvan sandım ama baktığımda hayvan olmadığını fark ettim. Şüphelendim ve bana insan cesedi gibi geldi.

#10
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

Her tarafı çürümüş, kulağı ve kolları yoktu. Hiç dokumadan o dönemde muhtar olan ağabeyime söyledim. Jandarma ve savcılarımız geldi, ifademi aldılar. Cesedi alıp götürdüler, durum bu. Gülcan Yazıcı'yı tanımıyorum. Zaten Ozan Mahallesi'nde böyle bir şey olmaz. Görmüşlüğüm de yok" dedi.

#11
Foto - 20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

'ORAYA MI ATTILAR YOKSA SÜRÜKLENDİ Mİ BİLMİYORUM' Cesedin çaydan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir (43) ise "Ceset bulunmuş dediler, oraya gittik. Cesedi suyun içerisinden traktörle biz çıkardık. 2 farklı dere var burada. Darboğaz ve Dikencik istikametinden geliyor, diğeri de Çayır ve Çakallı istikametinden geliyor. 2 derenin kesiştiği nokta burası. Bulunduğumuz noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmuştu ceset. Jandarma eşliğinde aldık ve teslim ettik. Cesedi oraya mı attılar yoksa daha yukarıdan atıp buraya mı sürüklendi bilmiyorum. Ben o zamanlarda 20'li yaşlardaydım" ifadelerini kullandı.

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