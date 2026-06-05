20 yıllık sır perdesi aralandı! Gülcan Yazıcı cinayetinde şok detaylar

'ORAYA MI ATTILAR YOKSA SÜRÜKLENDİ Mİ BİLMİYORUM' Cesedin çaydan çıkarılmasına yardımcı olan Fatih Demir (43) ise "Ceset bulunmuş dediler, oraya gittik. Cesedi suyun içerisinden traktörle biz çıkardık. 2 farklı dere var burada. Darboğaz ve Dikencik istikametinden geliyor, diğeri de Çayır ve Çakallı istikametinden geliyor. 2 derenin kesiştiği nokta burası. Bulunduğumuz noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunmuştu ceset. Jandarma eşliğinde aldık ve teslim ettik. Cesedi oraya mı attılar yoksa daha yukarıdan atıp buraya mı sürüklendi bilmiyorum. Ben o zamanlarda 20'li yaşlardaydım" ifadelerini kullandı.