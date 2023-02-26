2023-02-26 10:05:59 Uzman isim açıkladı! Deprem bölgesinde nasıl beslenilmeli?
Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Binlerce insanımız yaşamını yitirirken milyonlarca kişinin hayatı alt üst oldu. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için her gür sıcak yemek çıkıyor. Ayrıca vatandaşlar yerleştikleri alanlarda da yemeklerini hazırlıyor. Uzman isimler ise bu bölgede bulunan vatandaşların sağlıklarını koruyabilmeleri adına enerji veren besinler tüketmesi gerektiğini ifade ediyor.