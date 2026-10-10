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Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

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Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

Türkiye'ye yaz aylarında yoğun ilgi gösteren Ruslar, 26 Ekim tarihi beklemeye başladı. Gelişmeyi OneTwoTrip isimli kuruluş duyurdu.

#1
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

OneTwoTrip, sonbahardaki okul tatilinde Rusların yüzde 18,6 ile en çok Türkiye’deki otellere rezervasyon yaptığını bildirdi. Seyahat platformunda yer alan araştırmaya göre 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki sonbahar okul tatili için Rusların yurt dışında en fazla otel rezervasyonu yaptığı ülkeler Türkiye ve Çin oldu.

#2
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

Şirketten yapılan açıklamada, “En popüler yabancı ülke Türkiye oldu. Rezervasyonların yüzde 18,6’sı Türkiye’ye ait olurken, gecelik konaklama ücreti yaklaşık 15 bin 400 ruble. İkinci sırada ise yüzde 13,8’lik rezervasyon payı ve 27 bin 700 rublelik gecelik konaklama ücretiyle Çin yer aldı.” denildi.

#3
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

Listenin üçüncü sırasına ise Rus turistlerin rezervasyonlarının yüzde 12,4’ünü yaptığı Belarus oturdu. Ülkedeki ortalama gecelik konaklama ücreti 13 bin 600 ruble olarak kaydedildi.

#4
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

Yurt dışındaki en popüler beş destinasyonun son iki sırasında ise yıl boyunca sıcak iklime sahip ülkeler yer aldı. Tayland, yüzde 6,9’luk rezervasyon payı ve 10 bin 200 rublelik gecelik konaklama ücretiyle dördüncü sıraya yerleşti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise yüzde 5,5’lik pay ve 45 bin 100 rublelik gecelik konaklama ücretiyle beşinci oldu.

#5
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

OneTwoTrip verilerine göre, çocuklu ailelerin yurt dışı seyahatleri ortalama 3,5 gün sürerken, gecelik ortalama konaklama ücreti 28 bin 700 rubleye ulaşıyor.

#6
Foto - Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

Araştırma, ailelerin çoğunun tatillerini ülke içinde geçirmeyi tercih ettiğini de ortaya koydu. 26 Ekim-3 Kasım tarihlerindeki sonbahar okul tatili için yapılan otel rezervasyonlarının yüzde 58’i Rusya içindeki destinasyonlara yönelik gerçekleşti. Yurt içi seyahatlerin ortalama süresi 2,7 gün olurken, otellerde gecelik konaklama ücreti ortalama 11 bin 700 ruble olarak hesaplandı. TURİZM GÜNCEL

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