Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor

OneTwoTrip, sonbahardaki okul tatilinde Rusların yüzde 18,6 ile en çok Türkiye’deki otellere rezervasyon yaptığını bildirdi. Seyahat platformunda yer alan araştırmaya göre 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki sonbahar okul tatili için Rusların yurt dışında en fazla otel rezervasyonu yaptığı ülkeler Türkiye ve Çin oldu.