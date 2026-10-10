Kırmızı kartı yedi 'Ağır abisi'yle birlikte maçını izledi!

Erman Toroğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hitaben yazdığı yazıda, şunları söylemişti: "Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye’de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bitmedi...…Temsilciler var polis arkadaşlar, 54’ü üst klasmanda 80’i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig’de 150 kişi. (..) Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak."