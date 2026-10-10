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İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Türkiye'nin farklı noktalarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İzmir'de başka bir rezerv için harekete geçildi. Kentte çalışmalar başlıyor.

#1
Foto - İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Re Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, tarafından İzmir İli, Selçuk İlçesi, Burgaz Mahallesi “3290482 Erişim ve 2012-30 Ruhsat Numaralı sahada jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanıyor.  

#2
Foto - İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Proje kapsamında kentte 3 adet jeotermal kaynak arama sondaj kuyusunun açılması planlanıyor.

#3
Foto - İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Açılacak kuyularda yapılacak sondaj çalışmaları ile yer altında jeotermal kaynak bulunup bulunmadığı, bulunması halinde kaynağın sıcaklığı, miktarı ve özellikleri belirlenecek.

#4
Foto - İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi

Elde edilecek sonuçlara göre jeotermal kaynağın kullanılmaya uygun olup olmadığı değerlendirilecek ve kuyuların ilerleyen dönemde hangi amaçla kullanılacağına karar verilecek.

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