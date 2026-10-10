İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi
Türkiye'nin farklı noktalarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İzmir'de başka bir rezerv için harekete geçildi. Kentte çalışmalar başlıyor.
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Türkiye'nin farklı noktalarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İzmir'de başka bir rezerv için harekete geçildi. Kentte çalışmalar başlıyor.
Re Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, tarafından İzmir İli, Selçuk İlçesi, Burgaz Mahallesi “3290482 Erişim ve 2012-30 Ruhsat Numaralı sahada jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanıyor.
Proje kapsamında kentte 3 adet jeotermal kaynak arama sondaj kuyusunun açılması planlanıyor.
Açılacak kuyularda yapılacak sondaj çalışmaları ile yer altında jeotermal kaynak bulunup bulunmadığı, bulunması halinde kaynağın sıcaklığı, miktarı ve özellikleri belirlenecek.
Elde edilecek sonuçlara göre jeotermal kaynağın kullanılmaya uygun olup olmadığı değerlendirilecek ve kuyuların ilerleyen dönemde hangi amaçla kullanılacağına karar verilecek.
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