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Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

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Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Ter kokusu her daim en büyük çile olarak karşımıza çıkar...

#1
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Yıkandıktan sonra bile kokusu geçmeyen kıyafetler için evde uygulanabilecek yöntemler merak edildi. Ilık su ve tuzla hazırlanan karışım, özellikle inatçı kokuların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla önerildi. Peki, bu yöntem nasıl uygulanıyor ve neden gece yapılması tavsiye edilir? İşte detaylar...

#2
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Kıyafetlerde oluşan kokular, bazen geleneksel yıkama yöntemlerine rağmen kumaşlardan tamamen çıkmayabilir. Özellikle koltuk altı bölgelerinde biriken ter ve kokuya neden olan kalıntılar, giysilerin yeniden giyilmesini zorlaştırabilir. Bu noktada evde bulunan malzemelerle uygulanan bazı yöntemler öne çıktı.

#3
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Giysilerdeki inatçı ter kokusunu gidermeye yönelik öneriler arasında tuzlu suyla ön işlem yapmak da bulunuyor.

#4
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

ABD'deki Georgia Üniversitesi'nin yayım hizmetlerinde yer alan çamaşır bakımına ilişkin tavsiyelerde, kokusu yıkamadan sonra da devam eden kıyafetlerin tuzlu ılık suda bekletilmesi önerildi.

#5
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Bunun için yaklaşık 1 litre ılık suya 3-4 yemek kaşığı tuz eklenerek karışım hazırlanabilir. Koku sinen giysilerin bu suda bekletilmesinin ardından kıyafetlerin iyice durulanması ve kumaşın bakım talimatlarına uygun şekilde yıkanması gerekir.

#6
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Ancak tuzlu suyun her kumaşta aynı sonucu vereceği düşünülmemeli. Özellikle hassas dokularda, renkli kıyafetlerde ve özel bakım gerektiren tekstil ürünlerinde uygulama öncesinde etiket bilgileri kontrol edilmeli.

#7
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Bu yöntemin gece uygulanmasının temel nedeni, kıyafetleri yıkama öncesinde uzun süre bekletmek için zaman kazanmak. Akşam hazırlanan karışımda bekletilen giysiler, sabah durulanıp yıkamaya alınabiliyor. Böylece çamaşır bakımına ayrılan süre daha verimli kullanılabilir. Burada önemli olan, karışımın mutlaka gece hazırlanması değil, giysinin uygun koşullarda ön işleme tabi tutulması. Uzun süre suda bekletmenin her kumaş için uygun olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle bekletme süresi belirlenirken giysinin etiketindeki talimatlara uyulması gerekir.

#8
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Kıyafetlerdeki koku, yıkama sonrasında da devam ediyorsa farklı bir ön işlem yöntemi de uygulanabilir. Sıvı çamaşır deterjanı, kokunun yoğun olduğu bölgeye doğrudan uygulanarak ürünün talimatlarında belirtilen süre boyunca bekletilebilir. Ardından giysi, kumaşın izin verdiği sıcaklıkta yıkanabilir. Yıkama sırasında doğru sıcaklığın seçilmesi de önem taşıyor. Çok sıcak su bazı kumaşların çekmesine, renklerinin solmasına veya dokularının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle kıyafetin kaldırabileceği en uygun sıcaklık tercih edilmeli.

#9
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Evde uygulanan yöntemlerin kıyafetlere zarar vermemesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Kıyafet etiketini kontrol edin: Kumaşın hangi sıcaklıkta yıkanabileceğini ve hangi temizlik ürünlerinin kullanılabileceğini öğrenin. Karışımları gelişigüzel hazırlamayın: Tuzlu suyu çamaşır suyu veya başka temizlik ürünleriyle rastgele karıştırmayın. Özellikle farklı temizlik kimyasallarını bir arada kullanmaktan kaçının.

#10
Foto - Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Önce küçük bir alanda deneyin: Renk değişimi veya kumaşta bozulma olup olmadığını görmek için görünmeyen bir bölgede test yapın. Ürün talimatlarına uyun: Temizlik malzemelerini ambalajlarında belirtilen şekilde kullanın ve ortamı havalandırın. Kıyafetleri iyice durulayın: Ön işlemden sonra kumaşta temizlik ürünü veya tuz kalıntısı bırakmamaya özen gösterin.

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