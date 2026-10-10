Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor!

Bu yöntemin gece uygulanmasının temel nedeni, kıyafetleri yıkama öncesinde uzun süre bekletmek için zaman kazanmak. Akşam hazırlanan karışımda bekletilen giysiler, sabah durulanıp yıkamaya alınabiliyor. Böylece çamaşır bakımına ayrılan süre daha verimli kullanılabilir. Burada önemli olan, karışımın mutlaka gece hazırlanması değil, giysinin uygun koşullarda ön işleme tabi tutulması. Uzun süre suda bekletmenin her kumaş için uygun olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle bekletme süresi belirlenirken giysinin etiketindeki talimatlara uyulması gerekir.