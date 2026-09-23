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Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Geçtiğimiz aylarda Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki lisede görev yapan Ramazan Avuşmak öğretmene Atatürk’e hakaret iftirasıyla kumpas kuran ve öğretmenin tutuklanmasına neden olan sol tandanslı Eğitim İş Sendikası, dün aynı okulda meydana gelen saldırıyı ise istismar etmeye başlayarak “Siyah giyinme tiyatrosu” oynatmaya başladı. Ayrıca Avuşmak hocaya kumpas kuran Eğitim İş Sendikalı öğretmenin de aynı okulda idareciliğe devam ettiği öğrenildi.

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Foto - Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde idealist öğretmen Ramazan Avuşmak’a Atatürk iftirasıyla alçakça bir kumpas kurarak tutuklanmasına zemin hazırlayan sol tandanslı Eğitim-İş Sendikası, ikiyüzlülükte sınır tanımıyor.

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Foto - Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Ramazan hocaya iftira atan marjinal sendika, dün okul yakınında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı siyasi şov malzemesi yapmaya soyundu. Devletin tüm imkanlarıyla olayın üzerine gidip adli, idari ve psikososyal süreçleri başlatmasına rağmen, yaşanan acıları fırsat bilen Eğitim-İş yönetimi "siyah giyinme" ve "kokart takma" kararlarıyla samimiyetsiz bir tiyatro sahnelemeye başladı. Eğitim camiasının sorunlarına çözüm üretmek yerine her fırsatta kaosu körükleyen bu vesayetçi zihniyetin, evlatlarımızın can güvenliğini kendi kirli algı operasyonlarına alet etmeye başladı.

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Foto - Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Saldırının ardından kumpasçı sendika Eğitim-İş, sözde okullarda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla 23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarda derslere siyah kıyafetlerle girme kararı aldığını duyurdu.

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Foto - Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

ÜÇ GÜN BOYUNCA KOKART TİYATORSU: Sendikanın aldığı karar kapsamında 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde okullarda “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” yazılı kokartların takılması da kararlaştırıldı.

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Foto - Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin Turgutlu’daki saldırıya ve okullarda yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirileceği iddia edildi.. Sendikanın açıklamasında, “23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarımızda derslere siyah giyinerek giriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Vay vay

Ne güzel işte,duyarlılık oluşturmaya çalışıyorlar

(!!!!!!!)

Siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur. Teşhirciliğe gerek yok, en iyisi adam gibi olmak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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