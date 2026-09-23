Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı
Geçtiğimiz aylarda Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki lisede görev yapan Ramazan Avuşmak öğretmene Atatürk’e hakaret iftirasıyla kumpas kuran ve öğretmenin tutuklanmasına neden olan sol tandanslı Eğitim İş Sendikası, dün aynı okulda meydana gelen saldırıyı ise istismar etmeye başlayarak “Siyah giyinme tiyatrosu” oynatmaya başladı. Ayrıca Avuşmak hocaya kumpas kuran Eğitim İş Sendikalı öğretmenin de aynı okulda idareciliğe devam ettiği öğrenildi.