Ramazan Hoca’ya da Atatürk’e hakaret iftirası atmışlardı: Kumpasçı sendikadan saldırı istismarı

Ramazan hocaya iftira atan marjinal sendika, dün okul yakınında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı siyasi şov malzemesi yapmaya soyundu. Devletin tüm imkanlarıyla olayın üzerine gidip adli, idari ve psikososyal süreçleri başlatmasına rağmen, yaşanan acıları fırsat bilen Eğitim-İş yönetimi "siyah giyinme" ve "kokart takma" kararlarıyla samimiyetsiz bir tiyatro sahnelemeye başladı. Eğitim camiasının sorunlarına çözüm üretmek yerine her fırsatta kaosu körükleyen bu vesayetçi zihniyetin, evlatlarımızın can güvenliğini kendi kirli algı operasyonlarına alet etmeye başladı.