Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

CNBC-e'de yer alan habere göre alınan kararın, Bayer’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki bitki koruma üretim ağını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Gebze tesisinde bugüne kadar formülasyonu ve dolumu yapılan tüm bitki koruma ürünlerinin üretimi, şirketin gelecekteki portföy ihtiyaçları doğrultusunda EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacak.