Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar
Almanya merkezli çok uluslu bir ilaç ve biyoteknoloji şirketi Bayer, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. 60 yıllık dev fabrika kapatılıyor. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Almanya merkezli çok uluslu bir ilaç ve biyoteknoloji şirketi Bayer, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. 60 yıllık dev fabrika kapatılıyor. İşte detaylar...
Global yaşam bilimleri devi Bayer, tarım sektöründeki değişen pazar dinamikleri, rekabetçi maliyet politikaları ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımı çerçevesinde önemli bir karar aldı. Şirket, 60 yıldır üretim ve ihracat faaliyetlerini yürüttüğü Gebze’deki bitki koruma ürünleri tesisini 2027 yılı sonu itibarıyla kapatacağını duyurdu.
CNBC-e'de yer alan habere göre alınan kararın, Bayer’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki bitki koruma üretim ağını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Gebze tesisinde bugüne kadar formülasyonu ve dolumu yapılan tüm bitki koruma ürünlerinin üretimi, şirketin gelecekteki portföy ihtiyaçları doğrultusunda EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacak.
Bu hamleyle operasyonel verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir bir tedarik yapısının oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye’de 60 yıldır üretim ve ihracat faaliyetleriyle hem şirketin büyümesine hem de yerel ekonomiye önemli katkılar sunan Gebze tesisinde görev yapan 55 çalışan için de süreç netleşti. Bayer, insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde çalışanlar için tamamen destekleyici bir süreç yürütüleceğini ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun, şeffaf bir geçiş sağlanacağını bildirdi.
Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bayer, pazar varlığından ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, Türkiye’deki ve ilgili ihracat pazarlarındaki çiftçilere bitki koruma ürünleri tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
İlaç, Tarım Ürünleri ve Tüketici Sağlığı iş birimleriyle Türkiye’deki varlığını kararlılıkla sürdürecek olan Bayer; "Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" misyonu doğrultusunda hastatlara, tüketicilere, üreticilere ve iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğini belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23