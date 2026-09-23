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Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

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Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

Almanya merkezli çok uluslu bir ilaç ve biyoteknoloji şirketi Bayer, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. 60 yıllık dev fabrika kapatılıyor. İşte detaylar...

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Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

Global yaşam bilimleri devi Bayer, tarım sektöründeki değişen pazar dinamikleri, rekabetçi maliyet politikaları ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımı çerçevesinde önemli bir karar aldı. Şirket, 60 yıldır üretim ve ihracat faaliyetlerini yürüttüğü Gebze’deki bitki koruma ürünleri tesisini 2027 yılı sonu itibarıyla kapatacağını duyurdu.

#2
Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

CNBC-e'de yer alan habere göre alınan kararın, Bayer’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki bitki koruma üretim ağını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Gebze tesisinde bugüne kadar formülasyonu ve dolumu yapılan tüm bitki koruma ürünlerinin üretimi, şirketin gelecekteki portföy ihtiyaçları doğrultusunda EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacak.

#3
Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

Bu hamleyle operasyonel verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir bir tedarik yapısının oluşturulması hedefleniyor.

#4
Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

Türkiye’de 60 yıldır üretim ve ihracat faaliyetleriyle hem şirketin büyümesine hem de yerel ekonomiye önemli katkılar sunan Gebze tesisinde görev yapan 55 çalışan için de süreç netleşti. Bayer, insan odaklı yaklaşımı çerçevesinde çalışanlar için tamamen destekleyici bir süreç yürütüleceğini ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun, şeffaf bir geçiş sağlanacağını bildirdi.

#5
Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bayer, pazar varlığından ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, Türkiye’deki ve ilgili ihracat pazarlarındaki çiftçilere bitki koruma ürünleri tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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Foto - Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı: Kapatıyorlar

İlaç, Tarım Ürünleri ve Tüketici Sağlığı iş birimleriyle Türkiye’deki varlığını kararlılıkla sürdürecek olan Bayer; "Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" misyonu doğrultusunda hastatlara, tüketicilere, üreticilere ve iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğini belirtti.

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Yorumlar

Ogün

çok iyi oldu, zehir saçan bir firma, tarımı bozan firma… yerli laboratuvarlara daha fazla destek vermek lazım
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