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Spor
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Yeniakit Publisher
Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek
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Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan TFF için çok konuşulacak sözler geldi...

#1
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine destek vererek, 'Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz, şu anda başarılılar' dedi.

#2
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ali Koç’un ardından, başkan adayı Yıldırım da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine destek verdi.

#3
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

Yıldırım, yeni dönemde kavga ortamından uzak durmak istediklerini belirtirken, kulübün hakları konusunda da net bir duruş sergiledi.

#4
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

- Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.

#5
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

Fenerbahçe'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacaklarını hatırlatan başkan adayı Yıldırım, uyarı tonunda bir mesajla sözlerini tamamladı:

#6
Foto - Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek

- Federasyonla, MHK ile hiçbir sorunumuz yok başta. Ne zaman sorun olursa, biz gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yedirmeyiz, yiyemezler!

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