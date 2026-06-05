Kavga çıkışı geldi: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un izinde: Hacıosmanoğlu'na tarihi destek
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan TFF için çok konuşulacak sözler geldi...
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan TFF için çok konuşulacak sözler geldi...
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine destek vererek, 'Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz, şu anda başarılılar' dedi.
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ali Koç’un ardından, başkan adayı Yıldırım da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine destek verdi.
Yıldırım, yeni dönemde kavga ortamından uzak durmak istediklerini belirtirken, kulübün hakları konusunda da net bir duruş sergiledi.
- Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.
Fenerbahçe'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacaklarını hatırlatan başkan adayı Yıldırım, uyarı tonunda bir mesajla sözlerini tamamladı:
- Federasyonla, MHK ile hiçbir sorunumuz yok başta. Ne zaman sorun olursa, biz gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yedirmeyiz, yiyemezler!
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